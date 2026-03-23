Рыбакина вышла в 4-й круг тысячника в «Майами» третий раз в карьере

Елена Рыбакина победила Марту Костюк в третьем круге тысячника в Майами со счетом 6:3, 6:4.

Казахстанка вышла в четвертый круг на втором тысячнике подряд – на прошлой неделе она играла в финале в Индиан-Уэллс. В Майами Рыбакина ранее дважды доходила до четвертого круга – в 2023-м и 2024-м, когда становилась финалисткой.

Вообще казахстанка победила в 19 из 20 последних матчей с соперницами не из топ-20.

Дальше вторая ракетка мира встретится с 68-й ракеткой мира Талией Гибсон.