Рыбакина вышла в 4-й круг тысячника в «Майами» третий раз в карьере

Елена Рыбакина победила Марту Костюк в третьем круге тысячника в Майами со счетом 6:3, 6:4.

Казахстанка вышла в четвертый круг на втором тысячнике подряд – на прошлой неделе она играла в финале в Индиан-Уэллс. В Майами Рыбакина ранее дважды доходила до четвертого круга – в 2023-м и 2024-м, когда становилась финалисткой.

Вообще казахстанка победила в 19 из 20 последних матчей с соперницами не из топ-20.

Дальше вторая ракетка мира встретится с 68-й ракеткой мира Талией Гибсон.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
4 комментария
Ленуся просто красавица
С Гибсон будет сверхсложно, но можно. Главное - приспособиться.
