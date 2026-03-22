68-я ракетка мира Гибсон вышла в 1/8 финала на втором тысячнике подряд

68-я ракетка мира Талия Гибсон вторую неделю подряд доходит до четвертого круга тысячника. В Майами 21-летняя австралийка в третьем круге победила №17 мирового рейтинга Иву Йович – 6:2, 6:2.

Для Гибсон это седьмая победа над соперницей из топ-50 в карьере. В целом ее баланс до тысячника в Индиан-Уэллс, где она остановилась в четвертьфинале, был 0:9, сейчас же – 7:10.

Дальше австралийка встретится со второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной.