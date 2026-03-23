Корда впервые победил первую ракетку мира и пятый раз в карьере сыграет в 1/8 финала «Мастерса»
Себастьян Корда в третьем круге «Мастерса» в Майами обыграл Карлоса Алькараса со счетом 6:3, 5:7, 6:3. Американец подавал на матч во втором сете, но тогда не смог дойти до матчболов.
25-летний американец впервые в карьере играл с первой ракеткой мира. В целом он впервые за год обыграл соперника из топ-10 – в прошлом сезоне здесь же в третьем круге он победил десятую ракетку мира Стефаноса Циципаса.
Корда пятый раз в карьере сыграет в четвертом круге «Мастерса», третий раз – в Майами. Его баланс на этой стадии – 4:0.
Дальше 36-я ракетка мира встретится с Кареном Хачановым или Мартином Ландалусе.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Это не ТБШ
Победа в полуфинале - это серьезно, тут никто в поддавки играть не будет, титул уже рядом.
А во 2-3 круге, Карлос временами позволяет себя почудить и слиться.
Плюс, именно победа Медведева сбила Алькараса и заставила чувствовать себя неуверенно.