  • Корда впервые победил первую ракетку мира и пятый раз в карьере сыграет в 1/8 финала «Мастерса»
Корда впервые победил первую ракетку мира и пятый раз в карьере сыграет в 1/8 финала «Мастерса»

Корда впервые победил первую ракетку мира.

Себастьян Корда в третьем круге «Мастерса» в Майами обыграл Карлоса Алькараса со счетом 6:3, 5:7, 6:3. Американец подавал на матч во втором сете, но тогда не смог дойти до матчболов.

25-летний американец впервые в карьере играл с первой ракеткой мира. В целом он впервые за год обыграл соперника из топ-10 – в прошлом сезоне здесь же в третьем круге он победил десятую ракетку мира Стефаноса Циципаса.

Корда пятый раз в карьере сыграет в четвертом круге «Мастерса», третий раз – в Майами. Его баланс на этой стадии – 4:0.

Дальше 36-я ракетка мира встретится с Кареном Хачановым или Мартином Ландалусе.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Корда переигрывал Алькараса и должен был выигрывать в двух сетах. Однако когда он вёл 6-3 5-3, он вдруг вообще перестал по шару попадать и слил четыре гейма подряд в одну кассу. Казалось, теперь Алькарас в третьем сете его дожмёт, но нет.
Конторский слив.
Да нет,он слил потому, что устал ,но слил с выгодой, другому полюбому не отдал ,играл бы до первого американца,первый корда был.
Впечатлил Себастьян Корда! Молодец! Просто молодец! Играет раскованно и уверенно!
я бы на месте Корды сейчас жестко воспряла
Мда, можно сказать обесценил медвепобеду)
Ответ Борис Ла
победа ничего и не значила
Это не ТБШ
Не обесценил.
Победа в полуфинале - это серьезно, тут никто в поддавки играть не будет, титул уже рядом.
А во 2-3 круге, Карлос временами позволяет себя почудить и слиться.

Плюс, именно победа Медведева сбила Алькараса и заставила чувствовать себя неуверенно.
Раз в год и Корда стреляет.
Да нет,он слил потому, что устал ,но слил с выгодой, другому полюбому не отдал ,играл бы до первого американца,первый корда был.
