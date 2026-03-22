Фриц вышел в 1/8 финала в Майами 5-й раз за последние 6 лет
Седьмая ракетка мира Тэйлор Фриц обыграл Рейлли Опелку в третьем круге «Мастерса» в Майами за 63 минуты. Матч завершился со счетом 6:3, 6:4.
Американец пятый раз за последние шесть лет сыграет в четвертом круге этого турнира (баланс – 2:2). В прошлом году он дошел до полуфинала.
Дальше Фриц встретится с Иржи Лехечкой.
Напомним, американец страдает от тендинита колена. Ранее он заявил, что турнир в Майами станет для него «контрольной точкой» – после этого он примет решение относительно возможной паузы в сезоне.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем