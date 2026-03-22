Александрова выбыла в третьем круге тысячника в Майами
Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертый круг тысячника в Майами, проиграв 36-й ракетке мира Жаклин Кристиан со счетом 3:6, 6:4, 6:7(5).
11-я ракетка мира уступила в 5 из 6 последних матчей с соперницами не из топ-20.
Кристиан впервые в карьере сыграет в четвертом круге тысячника. Дальше 27-летняя румынка поборется с пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Самсонова и Александрова вылетит из топ 20 вопрос недолго времени
Никто и не сомневался, что она опять все завалит в решающий момент. 🤗 Она просто не была бы Александровой, если бы не сделала это. Оно и к лучшему, зато избежала избиения от Пегулы.
Вообще ужасное начало и для Кати и для Людочки, Булочки, Мирры, с таким подходом диареей вылетят за 20-ку
Андреева лишняя в этом списке. Потенциал выше, это очевидно
А Андреева то чего? До топ-16, на крупных турнирах, Мирра вполне себе добирается. И, на фоне остальных наших, добирается довольно часто и стабильно, а не вылетает в 1-2 круге))
О детишках уже пора задуматься, в семейном гнёздышке Праги.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем