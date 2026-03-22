Александрова выбыла в третьем круге тысячника в Майами

Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертый круг тысячника в Майами, проиграв 36-й ракетке мира Жаклин Кристиан со счетом 3:6, 6:4, 6:7(5).

11-я ракетка мира уступила в 5 из 6 последних матчей с соперницами не из топ-20.

Кристиан впервые в карьере сыграет в четвертом круге тысячника. Дальше 27-летняя румынка поборется с пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой.