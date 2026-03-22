  Муте в ответ на слова Коллинс, что он отписался от нее из-за фразы о «низких королях»: «Как я мог отписаться, если никогда не был подписан? 😂»
Муте в ответ на слова Коллинс, что он отписался от нее из-за фразы о «низких королях»: «Как я мог отписаться, если никогда не был подписан? 😂»

Муте заявил, что никогда не был подписан на Коллинс.

Корентен Муте отреагировал на слова Даниэль Коллинс о том, что оказывал ей знаки внимания.

Напомним, американка на шоу Tennis Channel заявила, что на турнире в Майами Муте кричал ей во время тренировки и просил его подбодрить. Коллинс также рассказала, что тот ранее отписался от ее аккаунта – якобы, из-за того, что в ее профиле с сайта знакомств было указано, что не интересуют «низкие короли»:

«Он отписался от меня после того, как завирусился мой дейтинг-профиль, где я сказала, что меня не интересуют низкие короли. Ну же, стоит понимать, что мой рост – 178 сантиметров, так что для меня это справедливо. Это просто предпочтение, я не имею ничего против низких королей. Но он расстроился, отправил мне сообщение и отписался. А вчера он снова зателел ко мне в личку».

Муте твитнул в ответ: «😂😂 Как я мог отписаться, если я никогда не был на тебя подписан? 😂 Ты на меня подписалась, ты предложила мне сыграть микст. А я вообще никогда не был на тебя подписан 😂.

Ты готова сказать все, что угодно, чтобы люди тебя обсуждали. Тебе стоит научиться любить себя, чтобы не пришлось делать тупых вещей ради любви людей.

Tennis Channel, как вы можете позволять кому-то говорить такую хрень в эфире? Классная спортивная журналистика 🤝».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @moutet99
А это была бы классная пара :)))
Полку пустоголовых Кудерметовых и Калинских прибыло пополнение в виде Коллинс.
175 не самый низкий, в отличие от характера, где они совпадают..
Коллинс - неуловимый Джо
Корентен быстро поставил на место старую зануду.) В самом деле хрень.
А мы еще Веронику Кудерметову осуждали из-за Руне.
А ведь могла бы где-нибудь в интервью сказать, что ей не нужны мужчины с концом короче 20 см, и потом троллить каждого теннисиста, "который от нее отписался, конечно, же из-за этого заявления".
А чего можно ждать от типичной Карен.
Интересно, что она приходит на утренние эфиры, накрашена как перед походом в ресторан и еще реально позволяет себе ужимки, кривляние и отвратительный тон.
Мерзкий Муте тут прав, как говорится сапог сапога
Я, коротко о себе, 15 см. Наверно, король маловат(
Коллинс в ответ: «Ой, всё»
Она ж вроде замуж выходила?
Коллинс о Муте: «Он отписался после того, как завирусился мой дейтинг-профиль – я там сказала, что меня не интересуют низкие короли. Но вчера он снова зателел в личку»
вчера, 17:04
Рекомендуем
Главные новости
Беккер о раннем поражении Алькараса в Майами: «В прошлом году в это же время он взял паузу и поехал в Мексику. Похоже, это сработало»
2 минуты назад
Корда о том, что сыграл на «Челленджере» после вылета с Australian Open: «Если бы я не выступил в Сан-Диего, то сейчас не сидел бы здесь»
30 минут назад
Майами (WTA). 4-й круг. Мухова играет с Эалой, Андреева поборется с Мбоко, Соболенко – c Циньвэнь Чжэн, Рыбакина – с Гибсон
38 минут назадLive
Майами (ATP). Шевченко играет с Эмбером, Медведев встретится с Серундоло, Синнер – с Муте, Зверев – с Чиличем, Фриц вышел в 4-й круг, Хачанов, Алькарас выбыли
38 минут назадLive
Карлос Алькарас: «Время перезагрузиться и подготовиться к грунтовой части сезона 🧱»
сегодня, 14:31
Фиссетт – Швентек после прекращения сотрудничества: «Уверен, у тебя все получится»
сегодня, 14:11
Швентек рассталась с тренером Вимом Фиссеттом
сегодня, 13:48
Борис Беккер: «Если Фиса не мучают травмы, то он игрок уровня топ-10»
сегодня, 13:02
Соболенко начала 75-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира
сегодня, 12:24
Пол о вылете Алькараса с «Мастерса» в Майами: «Я ожидал, что Корда создаст ему много проблем»
сегодня, 11:54
Ко всем новостям
Последние новости
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Рекомендуем