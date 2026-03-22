Муте в ответ на слова Коллинс, что он отписался от нее из-за фразы о «низких королях»: «Как я мог отписаться, если никогда не был подписан? 😂»

Муте заявил, что никогда не был подписан на Коллинс.

Корентен Муте отреагировал на слова Даниэль Коллинс о том, что оказывал ей знаки внимания.

Напомним, американка на шоу Tennis Channel заявила , что на турнире в Майами Муте кричал ей во время тренировки и просил его подбодрить. Коллинс также рассказала, что тот ранее отписался от ее аккаунта – якобы, из-за того, что в ее профиле с сайта знакомств было указано, что не интересуют «низкие короли»:

«Он отписался от меня после того, как завирусился мой дейтинг-профиль, где я сказала, что меня не интересуют низкие короли. Ну же, стоит понимать, что мой рост – 178 сантиметров, так что для меня это справедливо. Это просто предпочтение, я не имею ничего против низких королей. Но он расстроился, отправил мне сообщение и отписался. А вчера он снова зателел ко мне в личку».

Муте твитнул в ответ: «😂😂 Как я мог отписаться, если я никогда не был на тебя подписан? 😂 Ты на меня подписалась, ты предложила мне сыграть микст. А я вообще никогда не был на тебя подписан 😂.

Ты готова сказать все, что угодно, чтобы люди тебя обсуждали. Тебе стоит научиться любить себя, чтобы не пришлось делать тупых вещей ради любви людей.

Tennis Channel, как вы можете позволять кому-то говорить такую хрень в эфире? Классная спортивная журналистика 🤝».