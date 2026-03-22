  • Коллинс о Муте: «Он отписался после того, как завирусился мой дейтинг-профиль – я там сказала, что меня не интересуют низкие короли. Но вчера он снова зателел в личку»
Коллинс о Муте: «Он отписался после того, как завирусился мой дейтинг-профиль – я там сказала, что меня не интересуют низкие короли. Но вчера он снова зателел в личку»

Коллинс рассказала, что ей оказывает знаки внимания Муте.

Даниэль Коллинс рассказала о внимании со стороны 33-й ракетки мира Корентена Муте.

Сейчас 32-летняя американка работает ведущей на Tennis Channel на турнире в Майами. Муте, которому 26 лет, вчера вышел в третий круг «Мастерса», победив Томаша Махача (6:0, 1:6, 6:4).

– Вчера, когда мы начинали шоу с Даниэль, Корентен Муте тренировался перед своим матчем. Он кричал, занимался кэтколлингом: «Скажи мне «камон», скажи мне «вперед»!»

– И я ответила ему: «Если ты хотел так со мной пофлиртовать, то у тебя должна была быть подача помощнее».

Кто-то думает, что все дело в росте, кто-то – что в личности, но на самом деле все зависит от мощного форхэнда и мощной подачи.

– Вот что нужно, чтобы флиртовать с Даниэль. Ты имеешь это в виду?

– Здесь – да.

– Но не везде. 

– Да. Но это забавно в том числе потому, что он отписался от меня после того, как завирусился мой дейтинг-профиль, где я сказала, что меня не интересуют низкие короли. Ну же, стоит понимать, что мой рост – 178 сантиметров, так что для меня это справедливо. Это просто предпочтение, я не имею ничего против низких королей.

Но он расстроился, отправил мне сообщение и отписался (рост Муте – 180 см – Спортс’‘). Но вчера он снова зателел ко мне в личку и спросил, видела ли я его матч и все те мощные подачи, которые у него были.

– Он вчера выиграл?

– Он выиграл.

– Он очень талантлив. Он вернулся с таким удивительным заходом. Может быть, у тебя появились какие-то мысли.

– Нет. Не думаю, что у него еще есть шанс.

– Может быть, в конце турнира, если он победит...

– Ему придется сильно постараться, так что не думаю, что это случится. Но кто знает. Посмотрим, – сказала Коллинс во время шоу Tennis Channel.

В следующем круге Муте сыграет с Янником Синнером.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Tennis Channel
Понятно почему Коллинс не может найти пару 🤪
Не настолько Коллинс хороша, чтобы выдавать такое. Даже близко
Если бы такое мужчина сказал, то страшно представить как на него накинулись бы
она б с радостью, но Дмитров она не интересна
Она там поинтереснее историю рассказала, а спортс до сих пор не притащили сюда? Жесть.
Видел этот фрагмент в эфире Tennis Channel. Коллинс просто любит провоцировать шутками и подколами, поэтому в её стиле.
Муте ладно, лишь бы Димитров не "залетел в личку"
Рост Муте 180см, точно не карлик даже по теннисным меркам.
Ответ ДоминаторТенниса
Рост Муте 180см, точно не карлик даже по теннисным меркам.
Это в приподнятом состоянии, а так 175..
Ответ ДоминаторТенниса
Рост Муте 180см, точно не карлик даже по теннисным меркам.
175 же
Раньше бы поржал с этой мамзели, а теперь стал добрее, поэтому могу только сказать, что в умеренном количестве такие эпатажные особы делают спорт живее и интереснее для людей, которым интересна не только спортивная сторона, которые хотят немного шоу.
