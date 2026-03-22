Рублев после поражения на старте в Майами: «Если сравнить с прошлым годом, то все достаточно неплохо»

Андрей Рублев прокомментировал поражение во втором круге «Мастерса» в Майами. Россиянин проиграл Алехандро Табило со счетом 7:6(6), 2:6, 4:6.

– Упорный матч. Он очень здорово подавал – казалось, что у тебя были трудности на приеме. Что происходило на корте?

– Да это не проблемы, это надо улучшать нюансы. Сейчас надо будет сфокусироваться на приеме и на подаче, потому что очень видна разница – насколько он легко выигрывает столько мячей на своей подаче и сколько мне приходится [всего делать]. Какие-то геймы у меня получается легко выигрывать, какие-то геймы приходится трудиться, напрягаться и бегать. И когда играешь на маленьких кортах, где все непредсказуемо, все намного быстрее, подача очень сильно спасает в эти моменты.

Поэтому сейчас будет достаточно времени, чтобы над всем этим поработать и идти дальше.

– И все же даже без брейк-поинтов шансы были. Тебе тоже так показалось?

– Конечно были. Второй сет был счет 1:0, 15:30 [на его подаче]. В третьем сете то же самое, и passing (обводящий) – когда он вышел к сетке, обводку прям чуть-чуть не попал. Так бы могло все по-другому сложиться. Потом было 0:30 [на его подаче], поэтому были моменты. Но где-то он хорошо отподавал, где-то я не смог их реализовать. Если сравнить с прошлым годом, то все достаточно неплохо (улыбается).

Сейчас будет достаточно времени, и над этими моментами [надо поработать] и играть дальше на грунте.

– По-моему, это был твой первый опыт против южноамериканца в Майами. Было очевидно, что атмосфера ему помогла. Насколько сильно это помешало тебе?

– Я старался не думать об этом (пожимает плечами). Это же логично – все об этом знают, поэтому что переживать.

– Ты упомянул грунт – как, когда и где вы будете к нему готовиться?

– Не знаю. Надо встретиться с командой – я их еще их не видел, – все обсудить: когда начинаем тренировки, где и что, – сказал Рублев в интервью «Больше!».

Сафин сделал Рублева спокойнее – но у Андрея серия из трех поражений

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Больше!
Продолжай играть дальше в таком же стиле...
