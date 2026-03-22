Мирра Андреева о собаке: «У нее полно энергии. В 8:20 она принесла мне мой носок и такая: «Давай играть, давай играть!»

Мирра Андреева рассказала, как проводит время с собакой на турнире в Майами.

Мирра Андреева рассказала о своей собаке Рэсси, которая находится сейчас вместе с ней на турнире в Майами.

Напомним, в декабре прошлого года россиянка завела бернедудля.

– Как чувствует себя здесь твой щенок в окружении других щенков? Потому что здесь практически собачий парк.

– Да, я знаю (смеется). Честно говоря, она очень агрессивная. Она задира. Я просто скажу это. Когда она видит других собак, то начинает на них лаять и бежать к ним. Но если ей дать это сделать, то она пугается и возвращается к нам (улыбается).

Так что мы пытаемся дать ей баланс вроде того, что хочешь лаять и бежать к собакам – пожалуйста. Посмотрим, что будет. И она такая: «Окей...» И возвращается, потому что ей становится страшно. Вокруг все такое большое и новое для нее, и иногда ей становится немного тревожно. Она все время хочет играть, у нее полно энергии. Я встала сегодня в 8 утра, а в 8:20 она принесла мне мой носок и такая: «Давай играть, давай играть!» А я говорю: «Дай мне поесть!» (смеется).

– «У меня потом матч».

– Именно! Просто оставь меня (улыбается).

Но так здорово иметь щенка рядом с собой. Это дает много спокойствия в жизни, мне кажется. Она еще очень любит обниматься по ночам, так что я рада, что она со мной.

