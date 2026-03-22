Бублик приехал в Санкт-Петербург после поражения в Майами: «Прибыли, считайте, домой»

11-я ракетка мира Александр Бублик приехал в Санкт-Петербург. Ранее он выбыл во втором круге «Мастерса» в Майами, проиграв Маттео Берреттини.

Казахстанец написал в телеграм-канале: «Что с погодой в Питере? Никогда так светло не было у нас».

Он также поделился видео-сообщением, на котором он с женой. В нем Бублик говорит: «Прибыли, считайте, домой. И тут такой сюрприз у нас (показывает ракетку на стене). Кто же это мог оставить?»

Следующим турниром казахстанца должен стать «Мастерс» в Монте-Карло, стартующий 5 апреля.