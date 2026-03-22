Синнер о том, что Фонсека назвал его «роботом»: «Он прав. Думаю, это точное определение»

Синнер о том, что Фонсека назвал его «роботом»: он прав.

Вторая ракетка мира Янник Синнер отреагировал на характеристику, которую ему дал Жоао Фонсека.

После поражения от Карлоса Алькараса в Майами бразилец сравнил игру испанца и итальянца: «Мне кажется, у Алькараса более широкий арсенал, чем у Синнера. Синнер похож на робота: он просто уничтожает мяч и делает все идеально. А Карлос может все: играть с сильным вращением, ускорять мяч. Он отлично двигается и выходит к сетке – у него есть полный набор. Поэтому против него сложнее читать игру, он часто ломает ритм».

– Слышал ли ты слова Фонсеки – то, как он сравнивал твою игру с игрой Алькараса?

– Да, я видел. Он прав. Думаю, это точное определение. К тому же это говорит игрок, который на прошлой неделе встречался со мной, а сейчас здесь играл с Карлосом.

Он очень талантлив. Я желаю ему всего наилучшего. Он играет в теннис на невероятно высоком уровне. Я верю, что он сделает огромный шаг вперед. Его поддерживает отличная команда и семья, как кажется со стороны, и это тоже очень важно. Так что я желаю ему всего наилучшего, я его большой болельщик.

– Вы с Карлосом отделились от остальных в туре. Но кто, по вашему мнению, входит в следующую группу игроков, идущую сразу за вами двумя?

– Есть очень много новых игроков, которые только начинают карьеру и есть те, кто уже довольно долго выступает на турнирах. Мне не нравится называть имена, я не такой человек. Но люди близко.

Я выиграл титул в Индиан-Уэллс, Карлос взял «Большой шлем» до этого, но люди к нам приближаются. Нам надо быть очень осторожными и стараться прибавлять.

Я больше оглядываюсь на себя и на то, что мне нужно делать. Я смотрю свои матчи и вижу места, в которых все еще могу сильно прибавить. И это здорово для меня как для игрока. Мы стараемся этим заниматься.