Даниил Медведев: «Упорная борьба с Синнером в финале в Индиан-Уэллс придает уверенности. Думаешь: «Я в хорошей форме. Попробую здорово сыграть и в Майами»

Медведев: упорная борьба с Синнером в финале в Индиан-Уэллс придает уверенности.

Даниил Медведев поделился мыслями после выхода в третий круг «Мастерса» в Майами. Россиянин победил Рея Сакамото со счетом 6:7(10), 6:3, 6:1.

На прошлой неделе Медведев стал финалистом «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Он проиграл в решающем матче Яннику Синнеру (6:7(6), 6:7(4)).

– Всегда непросто приезжать в Майами из Индиан-Уэллс, когда ты прошел там далеко. Но в то же время после этого ты очень в себе уверен, поэтому я сегодня и выиграл.

Я не хочу утверждать, что корт здесь медленный – я в этом не уверен. Но после быстрых и сухих условий в Индиан-Уэллс, где корт в этом году был намного быстрее, в Майами розыгрыши кажутся медленным. В первом сете я не мог найти свой ритм. Даже если я посылал ему пару сложных мячей, он мог вернуться в розыгрыш. У него получалось повернуть все и пробить навылет, в том числе с лета. В конце второго сета мне удалось сделать свою игру сочнее и создать для него более тяжелые условия, чтобы он больше уставал.

Надеюсь, завтра на тренировке я еще больше привыкну к условиям и через два дня сыграю лучше.

– Что вы психологически вынесли для себя из турнира в Индиан-Уэллс?

– Это был отличный турнир, где я дошел до финала. Конечно, это немного горькое чувство, потому что всегда хочется взять титул. Но упорная борьба с кем-то вроде Янника, когда ты был близок, придает много уверенности. Думаешь: «Я в хорошей форме. Попробую здорово сыграть и в Майами».

– Меняли ли вы здесь что-то в плане струн, натяжения?

– Нет, я предпочитаю этого не делать. Когда я играю хорошо, я вообще особо ничего не меняю. Даже натяжку оставляю той же. Вы видите, что я даже не достаю новую ракетку при время смены мячей. С тем, как я играю, я не замечаю, что у меня падает натяжка. Так что зачем мне ее менять? Я никогда этого не делаю.

Я хорошо себя чувствую, так что не чувствую необходимости что-то менять (улыбается). Нужно просто находить возможность играть лучше прямо во время матча, как я это сделал сегодня.

– Вы одержали в этом сезоне 19 побед. Насколько свежим вы себя чувствуете в ментальном плане?

– Очень свежим. Конечно, ты немного устаешь, играя турниры, но в то же время это не первый мой год в туре, так что я знаю, как с этим справляться. И я всегда стараюсь думать о беспроигрышных ситуациях. Я буду честен: есть пара турниров, где это сделать тяжело, но если ты проигрываешь рано в Майами, то у тебя больше времени, чтобы подготовиться к грунтовому сезону, и у тебя есть возможность здорово провести время в самом Майами. А если ты хорошо сыграешь сам турнир, то это тоже здорово – ты за этим и приехал. Но есть пара турниров, где это не работает (смеется).

Здесь же я буду доволен в любом случае.

– Майами хорошо тебя встречает? У тебя уже было пару выходных?

– Да, я здорово проводил время. Реальность такова, что иногда я мог бы подготовиться к турниру, если мы говорим о чистом теннисе, чуть лучше, но у меня было пару очень веселых мероприятий. Какие-то из них были обязательными, так что не считается, но одно я выбрал сам.

Мы пошли в одно место с Андреем [Рублевым], было очень весело. Конечно, ты немного устаешь, но если жить как робот на корте и вне его, то я не думаю... Ну, если тебе нравится – тогда да, но мне не нравится. Я стараюсь балансировать между жизнью внутри тура и снаружи.

Так что Майами отлично меня встречает (улыбается).