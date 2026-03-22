  Даниил Медведев: «Упорная борьба с Синнером в финале в Индиан-Уэллс придает уверенности. Думаешь: «Я в хорошей форме. Попробую здорово сыграть и в Майами»
Даниил Медведев: «Упорная борьба с Синнером в финале в Индиан-Уэллс придает уверенности. Думаешь: «Я в хорошей форме. Попробую здорово сыграть и в Майами»

Медведев: упорная борьба с Синнером в финале в Индиан-Уэллс придает уверенности.

Даниил Медведев поделился мыслями после выхода в третий круг «Мастерса» в Майами. Россиянин победил Рея Сакамото со счетом 6:7(10), 6:3, 6:1.

На прошлой неделе Медведев стал финалистом «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Он проиграл в решающем матче Яннику Синнеру (6:7(6), 6:7(4)).

– Всегда непросто приезжать в Майами из Индиан-Уэллс, когда ты прошел там далеко. Но в то же время после этого ты очень в себе уверен, поэтому я сегодня и выиграл.

Я не хочу утверждать, что корт здесь медленный – я в этом не уверен. Но после быстрых и сухих условий в Индиан-Уэллс, где корт в этом году был намного быстрее, в Майами розыгрыши кажутся медленным. В первом сете я не мог найти свой ритм. Даже если я посылал ему пару сложных мячей, он мог вернуться в розыгрыш. У него получалось повернуть все и пробить навылет, в том числе с лета. В конце второго сета мне удалось сделать свою игру сочнее и создать для него более тяжелые условия, чтобы он больше уставал.

Надеюсь, завтра на тренировке я еще больше привыкну к условиям и через два дня сыграю лучше.

– Что вы психологически вынесли для себя из турнира в Индиан-Уэллс?

– Это был отличный турнир, где я дошел до финала. Конечно, это немного горькое чувство, потому что всегда хочется взять титул. Но упорная борьба с кем-то вроде Янника, когда ты был близок, придает много уверенности. Думаешь: «Я в хорошей форме. Попробую здорово сыграть и в Майами».

– Меняли ли вы здесь что-то в плане струн, натяжения?

– Нет, я предпочитаю этого не делать. Когда я играю хорошо, я вообще особо ничего не меняю. Даже натяжку оставляю той же. Вы видите, что я даже не достаю новую ракетку при время смены мячей. С тем, как я играю, я не замечаю, что у меня падает натяжка. Так что зачем мне ее менять? Я никогда этого не делаю.

Я хорошо себя чувствую, так что не чувствую необходимости что-то менять (улыбается). Нужно просто находить возможность играть лучше прямо во время матча, как я это сделал сегодня.

– Вы одержали в этом сезоне 19 побед. Насколько свежим вы себя чувствуете в ментальном плане?

– Очень свежим. Конечно, ты немного устаешь, играя турниры, но в то же время это не первый мой год в туре, так что я знаю, как с этим справляться. И я всегда стараюсь думать о беспроигрышных ситуациях. Я буду честен: есть пара турниров, где это сделать тяжело, но если ты проигрываешь рано в Майами, то у тебя больше времени, чтобы подготовиться к грунтовому сезону, и у тебя есть возможность здорово провести время в самом Майами. А если ты хорошо сыграешь сам турнир, то это тоже здорово – ты за этим и приехал. Но есть пара турниров, где это не работает (смеется).

Здесь же я буду доволен в любом случае.

– Майами хорошо тебя встречает? У тебя уже было пару выходных?

– Да, я здорово проводил время. Реальность такова, что иногда я мог бы подготовиться к турниру, если мы говорим о чистом теннисе, чуть лучше, но у меня было пару очень веселых мероприятий. Какие-то из них были обязательными, так что не считается, но одно я выбрал сам.

Мы пошли в одно место с Андреем [Рублевым], было очень весело. Конечно, ты немного устаешь, но если жить как робот на корте и вне его, то я не думаю... Ну, если тебе нравится – тогда да, но мне не нравится. Я стараюсь балансировать между жизнью внутри тура и снаружи.

Так что Майами отлично меня встречает (улыбается).

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Tennis Channel
Удачи на корте Даня
Теперь понятно почему такие вялые были с Андреем в своих первых матчах - ходили веселиться значит) Даня молодец, что свою игру после этого хоть выиграл, а Андрей и этого не смог.
Следующий матч, похоже, будет тоже непростым. Если Cerundolo в первой игре просто прогулялся по корту с соотечественником, то Даниилу пришлось побегать и немало да ещё и под давлением. Достаточно вспомнить, что при проигранном первом сете в третьем гейме второго сета на своей подаче пришлось выстоять под четырьмя брейкпоинтами.
У Cerundolo я бы отметил качественный форхенд. Ну и остальное на уровне его рейтинга. Кроме, может быть, бэкхенд не очень.
Даниилу, как мне кажется, помимо удачи, очень нужен будет его бэкхенд, особенно накрученный и вбок. И подача, как всегда, тоже.
Материалы по теме
Рублев проиграл третий матч подряд
сегодня, 06:15
Медведев после трехсетовика с Сакамото: «Перейти от Индиан-Уэллс к Майами всегда непросто»
вчера, 21:27
Рекомендуем
Главные новости
Майами (ATP). 3-й круг. Хачанов поборется с Ландалусе, Алькарас – с Кордой, Фриц встретится с Опелкой, Фис – с Циципасом
28 минут назад
Майами (WTA). Александрова сыграет с Кристиан, Соболенко – с Макнелли, Рыбакина – с Костюк, Андреева, Гауфф вышли в 4-й круг, Шнайдер выбыла
29 минут назад
Синнер о том, что Фонсека назвал его «роботом»: «Он прав. Думаю, это точное определение»
сегодня, 12:08
Мирра Андреева о том, как настраивалась на Майами: «Сказала себе: «Забудь о том, что было в Индиан-Уэллс. Просто начни заново»
сегодня, 10:08
Рублев после поражения в Майами: «Я достиг предела с этим стилем игры – я сделал все, что мог, войдя в топ-5. Пришло время попробовать что-то новое»
сегодня, 09:08
Синнер о 12-матчевой победной серии без потери сета на «Мастерсах»: «К каждому сопернику я отношусь одинаково и стараюсь выкладываться на полную»
сегодня, 08:28
Шевченко о победе над Шелтоном: «Мне понравилась каждая секунда этого матча»
сегодня, 07:53
Зверев проиграл лишь 3 очка на своей подаче по ходу матча с Даммом в Майами
сегодня, 07:50
Гауфф о трехсетовике с Паркс: «Не ожидала столько брейков во втором и третьем сете»
сегодня, 07:37
Чилич отыграл матчбол у Накашимы и вышел в третий круг «Мастерса» впервые с 2022 года
сегодня, 07:35
Ко всем новостям
Последние новости
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Рекомендуем