4

Мирра Андреева о том, как настраивалась на Майами: «Сказала себе: «Забудь о том, что было в Индиан-Уэллс. Просто начни заново»

Андреева: сказала себе: «Забудь о том, что было в Индиан-Уэллс и начни заново».

Мирра Андреева рассказала, как настраивалась на тысячник в Майами. Россиянка вышла в четвертый круг, обыграв Мари Бузкову (7:6(4), 6:2).

Ранее Андреева не смогла защитить титул в Индиан-Уэллс. Она выбыла в третьем круге, после чего сорвалась на трибуны.

«После поражения на прошлой неделе [в одиночке] у меня в тот же день был парный матч вместе с Вики [Викторией Мбоко]. Когда мы его выиграли, я почувствовала себя немного радостнее. Мы и победили, и нам в то же время было так весело на корте. Мы говорили о теннисе, о жизни, так что это добавило позитивной энергии.

А после этого у меня особо не было выбора (улыбается). Я просто осталась там, тренировалась даже тогда, когда мне этого не хотелось. Заставляла себя идти, а потом, если я уже на корте, то я не трачу время, просто стоя там. Я считаю, что лучше над чем-то поработать. Так что у меня был такой настрой.

Когда мы приехали сюда, я просто сказала себе: «Это новый турнир и новый этап. Забудь о том, что было на прошлой неделе и о том, что было в начале года. Просто начни заново».

В четвертом круге Андреева сыграет с Викторией Мбоко.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Tennis Channel
Да уже в этом первом матче в Маями у Андреевой был непрекращающийся приступ истерики с морем соплей и самоизбиением. Даже Рублёв в своих самых яростных кондициях курил в сторонке. Очень забавно было смотреть. Она сама, кажется, не понимает, насколько позорно и нелепо это всё. Тем более учитывая результаты.
Ответ Константин Сенкевич
Да уже в этом первом матче в Маями у Андреевой был непрекращающийся приступ истерики с морем соплей и самоизбиением. Даже Рублёв в своих самых яростных кондициях курил в сторонке. Очень забавно было смотреть. Она сама, кажется, не понимает, насколько позорно и нелепо это всё. Тем более учитывая результаты.
Первый матч был с Кесслер, там она была спокойна, даже не смотря на проигрыш тай-брейка. С Бузковой пару раз стучала по коленкам себя, зачем выдумывать какие-то моря соплей?
Всё нормально, уверен, что тут у Мирры с Мбоками не будет проблем....
Рекомендуем
Главные новости
Синнер о том, что Фонсека назвал его «роботом»: «Он прав. Думаю, это точное определение»
14 минут назад
Даниил Медведев: «Упорная борьба с Синнером в финале в Индиан-Уэллс придает уверенности. Думаешь: «Я в хорошей форме. Попробую здорово сыграть и в Майами»
сегодня, 11:16
Рублев после поражения в Майами: «Я достиг предела с этим стилем игры – я сделал все, что мог, войдя в топ-5. Пришло время попробовать что-то новое»
сегодня, 09:08
Синнер о 12-матчевой победной серии без потери сета на «Мастерсах»: «К каждому сопернику я отношусь одинаково и стараюсь выкладываться на полную»
сегодня, 08:28
Шевченко о победе над Шелтоном: «Мне понравилась каждая секунда этого матча»
сегодня, 07:53
Зверев проиграл лишь 3 очка на своей подаче по ходу матча с Даммом в Майами
сегодня, 07:50
Гауфф о трехсетовике с Паркс: «Не ожидала столько брейков во втором и третьем сете»
сегодня, 07:37
Чилич отыграл матчбол у Накашимы и вышел в третий круг «Мастерса» впервые с 2022 года
сегодня, 07:35
Мбоко о том, что третий раз в сезоне сыграет с Андреевой: «Наверное, это просто жребий»
сегодня, 07:20
Андреева перед третьим в сезоне матчем против Мбоко: «Пару дней назад мы уже обсуждали. Подумали: «Боже, сколько можно?»
сегодня, 07:04
Ко всем новостям
Последние новости
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Рекомендуем