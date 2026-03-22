Мирра Андреева о том, как настраивалась на Майами: «Сказала себе: «Забудь о том, что было в Индиан-Уэллс. Просто начни заново»

Андреева: сказала себе: «Забудь о том, что было в Индиан-Уэллс и начни заново».

Мирра Андреева рассказала, как настраивалась на тысячник в Майами. Россиянка вышла в четвертый круг, обыграв Мари Бузкову (7:6(4), 6:2).

Ранее Андреева не смогла защитить титул в Индиан-Уэллс. Она выбыла в третьем круге, после чего сорвалась на трибуны.

«После поражения на прошлой неделе [в одиночке] у меня в тот же день был парный матч вместе с Вики [Викторией Мбоко]. Когда мы его выиграли, я почувствовала себя немного радостнее. Мы и победили, и нам в то же время было так весело на корте. Мы говорили о теннисе, о жизни, так что это добавило позитивной энергии.

А после этого у меня особо не было выбора (улыбается). Я просто осталась там, тренировалась даже тогда, когда мне этого не хотелось. Заставляла себя идти, а потом, если я уже на корте, то я не трачу время, просто стоя там. Я считаю, что лучше над чем-то поработать. Так что у меня был такой настрой.

Когда мы приехали сюда, я просто сказала себе: «Это новый турнир и новый этап. Забудь о том, что было на прошлой неделе и о том, что было в начале года. Просто начни заново».

В четвертом круге Андреева сыграет с Викторией Мбоко.