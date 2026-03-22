Рублев после поражения в Майами: «Я достиг предела с этим стилем игры – я сделал все, что мог, войдя в топ-5. Пришло время попробовать что-то новое»
Рублев после поражения в Майами: я достиг предела с этим стилем игры.
Андрей Рублев поделился мыслями после того, как выбыл на старте «Мастерса» в Майами.
Россиянин проиграл Алехандро Табило во втором круге со счетом 7:6(5), 2:6, 4:6. Для Рублева это третье поражение подряд.
«Я достиг предела со стилем, который в основном полагается на удар справа и у которого нет запасного плана. Думаю, я сделал все, что мог, войдя в топ-5. Сейчас пришло время попробовать что-то новое и посмотреть, получится ли у меня начать заново», – сказал 16-я ракетка мира.
Сафин сделал Рублева спокойнее – но у Андрея серия из трех поражений
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @BenoitMaylin
15 комментариев
Например гольф
Например гольф
Или рыбалку
Или рыбалку
Не с его нервами на рыбалку ходить, там нужно терпение и спокойствие)
Висенте давай до свидания. На самом деле Медведев скинул Сервара и жизнь начала налаживаться, надо и рублику что-то в этом духе предпринимать. Опуская его психи, когда у него летит, игрок-то хороший. Матч с Алькарасом на Уиме прошлогодний до сих пор перед глазами, где он на скоростях Карлитоса практически не уступал за исключением самых важных моментов (ну чокерство - это обычная история для всех кроме Биг-3 прошлого и Биг-2 настоящего)
Так ничего в игре и не поменял. Вчера мрак был. С Музетти до АО в полуфинале был хороший матч с выходами к сетке. Сейчас опять какой-то примитивный теннис. Из плюсов разве что под форхенд не так активно забегал. Может поэтому и проиграл.
А не достиг ли ты в целом своего предала, побывав в пятёрке?
Вообще было удивительно как Рублев с такой игрой был в топ 5
То, что с таким стилем игры, это предел, было понятно, еще когда Рублев был топ-5. Тогда и надо было пробовать что-то новое, сейчас уже поздновато...
Вряд ли получится, к сожалению. Пока мы видим, что Андрей не использует свою привычную сильную сторону - удар справа, но и новых скилов ещё не наработал. В таком возрасте кардинально измениться сложно. Можно вносить коррективы и новинки, но главное не забрасывать свою силу, а они с Маратом это делают...В итоге куча поражений от ребят, которых раньше одним ударом справа закрывал.
под чем-то новым видимо подразумевается вылет из топ-100 и игра на челленджерах. Медведеву нормально играть всю карьеру полагаясь на удар слева, а Рублеву стало скучно
Так а в чем изменения-то? Что он нового нарабатывает?
