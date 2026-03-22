Рублев после поражения в Майами: «Я достиг предела с этим стилем игры – я сделал все, что мог, войдя в топ-5. Пришло время попробовать что-то новое»

Рублев после поражения в Майами: я достиг предела с этим стилем игры.

Андрей Рублев поделился мыслями после того, как выбыл на старте «Мастерса» в Майами.

Россиянин проиграл Алехандро Табило во втором круге со счетом 7:6(5), 2:6, 4:6. Для Рублева это третье поражение подряд.

«Я достиг предела со стилем, который в основном полагается на удар справа и у которого нет запасного плана. Думаю, я сделал все, что мог, войдя в топ-5. Сейчас пришло время попробовать что-то новое и посмотреть, получится ли у меня начать заново», – сказал 16-я ракетка мира.

