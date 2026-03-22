Синнер о 12-матчевой победной серии без потери сета на «Мастерсах»: «К каждому сопернику я отношусь одинаково и стараюсь выкладываться на полную»

Синнер прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Майами.

Янник Синнер вышел в третий круг «Мастерса», победив Дамира Джумхура со счетом 6:3, 6:3.

Итальянец выиграл на «Мастерсах» 24-й сет подряд и сравнялся с рекордным показателем Новака Джоковича. Он также побил рекорд серба, выиграв 12 матчей на турнирах этой категории без потери сета.

«Мне кажется, иногда счет имеет значение. Я всегда стараюсь прибавлять как игрок и проводить как можно больше матчей. К каждому сопернику я отношусь одинаково и стараюсь выкладываться на полную с отличным настроем.

Игра у сетки очень важна, и я стараюсь в ней сильно спрогрессировать. Каждый день отличается от другого, но сегодня, после того, как я сразу повел с брейком, я старался быть агрессивнее. Иногда это очень хорошо работало, иногда у меня появлялась пара невынужденных ошибок – но у меня особо не было здесь времени на адаптацию. Условия здесь очень отличаются от Индиан-Уэллс. Матчи первых кругов всегда непростые, так что я рад».

Дальше Синнер сыграет с Корентеном Муте.