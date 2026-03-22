Зверев проиграл лишь 3 очка на своей подаче по ходу матча с Даммом в Майами
Четвертая ракетка мира Александр Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Майами, обыграв Мартина Дамма со счетом 6:2, 6:4. По ходу встречи немец отдал на своей подаче только три очка.
Рекорд на «Мастерсах» принадлежит Томашу Бердыху – в 2010-м в Париже он победил Флорана Серру 6:3, 6:1, проиграв на своей подаче лишь один розыгрыш.
За выход в 1/8 финала Зверев поборется с Марином Чиличем.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TennisMyLife68
Хорошая разминка. Может здесь, финал осилит.
А был бы Ван Дамм,Саня уже летел бы домой.
было бы любопытно на балеруна с ракеткой посмотреть :)
