Зверев проиграл лишь 3 очка на своей подаче по ходу матча с Даммом в Майами

Четвертая ракетка мира Александр Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Майами, обыграв Мартина Дамма со счетом 6:2, 6:4. По ходу встречи немец отдал на своей подаче только три очка.

Рекорд на «Мастерсах» принадлежит Томашу Бердыху – в 2010-м в Париже он победил Флорана Серру 6:3, 6:1, проиграв на своей подаче лишь один розыгрыш.

За выход в 1/8 финала Зверев поборется с Марином Чиличем.