Шевченко о победе над Шелтоном: «Мне понравилась каждая секунда этого матча»

Александр Шевченко поделился эмоциями от победы над Беном Шелтоном во втором круге в Майами – 6:7(3), 7:6(3), 6:3.

Казахстанец впервые за два года обыграл соперника из топ-10. Теперь его баланс с игроками десятки стал 3:11.

«В матчах против таких соперников нужно все время быть включенным в игру на 100%. Был момент, когда я немного подустал, но как только снова поймал ритм, вернул и энергию.

Я эмоциональный человек, и мне нравится, когда моя команда тоже заряжена. Мне понравилась каждая секунда этого матча.

Когда Бен тоже заводится, а против меня весь стадион, мне нужно как минимум три человека, которые будут за меня болеть», – сказал Шевченко.