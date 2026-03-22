  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Гауфф о трехсетовике с Паркс: «Не ожидала столько брейков во втором и третьем сете»
0

Гауфф прокомментировала камбэк в матче с Паркс в Майами.

Коко Гауфф прокомментировала победу над Алисией Паркс в третьем круге тысячника в Майами. Американка выиграла со счетом 2:6, 6:0, 6:1.

«Было очень сложно, она отлично играла. Она в целом относится к тем, кто то попадает, то нет. Поэтому я остановилась на варианте быть агрессивной, но в то же время, возможно, ей просто надо дать играть. Мне кажется, я слишком зациклилась на этом в начале. А во втором и третьем сете я старалась атаковать, когда могла. Я немного изменила прием, и, думаю, это повлияло.

Мне нужно было просто держаться на подаче. Конечно, позже я смогла сделать кучу брейков. Но начало второго сета, этот длинный первый гейм был очень важен. Мне надо было забрать свою подачу. Конечно, мне повезло, что я сделала много брейков. Но, честно говоря, я этого не ожидала. Я просто знала, что надо держать свою подачу и, может быть, немного давить на приеме – и что тогда бы я сделала несколько брейков», – сказала Гауфф после матча.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт WTA
logoMiami Open
logoКоко Гауфф
logoАлисия Паркс
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
