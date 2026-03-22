Чилич отыграл матчбол у Накашимы и вышел в третий круг «Мастерса» впервые с 2022 года

Чилич вышел в третий круг «Мастерса» впервые с мая 2022-го.

49-я ракетка мира Марин Чилич обыграл 27-го сеяного Брэндона Накашиму во втором круге в Майами – 2:6, 6:4, 7:6(7).

На решающем тай-брейке хорват отыграл матчбол на подаче.

Он также стал четвертым теннисистом в возрасте 37 лет и старше, кому удалось выиграть матч в Майами, уступая по ходу встречи. Ранее это удавалось Джимми Коннорсу в 1992-м, Роджеру Федереру в 2019-м и Гаэлю Монфису в 2024-м.