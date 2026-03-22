Мбоко о том, что третий раз в сезоне сыграет с Андреевой: «Наверное, это просто жребий»

Виктория Мбоко высказалась о том, что третий раз в сезоне сыграет с Миррой Андреевой .

Завтра они поборются за выход в четвертьфинал тысячника в Майами, а до этого встречались в финале в Аделаиде и в 1/8 в Дохе.

«Наверное, это просто жребий. Мы часто шутим на эту тему, когда попадаем в одну четверть, так что это даже забавно. Уверена, в будущем мы еще много раз друг с другом сыграем, поэтому я не придаю этому слишком большого значения.

Но уверена, что нас ждет отличный матч», – сказала канадка.