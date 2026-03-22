  • Мбоко о том, что третий раз в сезоне сыграет с Андреевой: «Наверное, это просто жребий»
Завтра они поборются за выход в четвертьфинал тысячника в Майами, а до этого встречались в финале в Аделаиде и в 1/8 в Дохе.

«Наверное, это просто жребий. Мы часто шутим на эту тему, когда попадаем в одну четверть, так что это даже забавно. Уверена, в будущем мы еще много раз друг с другом сыграем, поэтому я не придаю этому слишком большого значения.

Но уверена, что нас ждет отличный матч», – сказала канадка.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт WTA
Так если она обыграет Андрееву, так она уже третью теннисистку из России обыграет в Майами, во 2 круге обыграла Блинкову, в 3 круге Захарову, надеюсь, что это у неё не получится)))
Сажать уже надо за геноцид!
Будем надеяться, что Мирре наконец-то удастся справиться, в первую очередь с захлёстывающими эмоциями 🤞✊‼️
Андреева не хотела играть пару, а теперь вместо МиДи МиВи, а Диана вообще в Маями не играет пару.
Мне нравится как Мбоко одиночку играет, но вот то что она вытеснила Диану из пар не айс...
Сначала и возможно после, им ведь ещё и совместную пару играть...наверное парную игру сегодня сольют
Материалы по теме
Андреева перед третьим в сезоне матчем против Мбоко: «Пару дней назад мы уже обсуждали. Подумали: «Боже, сколько можно?»
сегодня, 07:04
Мирра Андреева впервые вышла в 1/8 финала в Майами и сыграет с Мбоко
вчера, 20:30
Рекомендуем
Главные новости
Синнер о том, что Фонсека назвал его «роботом»: «Он прав. Думаю, это точное определение»
14 минут назад
Даниил Медведев: «Упорная борьба с Синнером в финале в Индиан-Уэллс придает уверенности. Думаешь: «Я в хорошей форме. Попробую здорово сыграть и в Майами»
сегодня, 11:16
Мирра Андреева о том, как настраивалась на Майами: «Сказала себе: «Забудь о том, что было в Индиан-Уэллс. Просто начни заново»
сегодня, 10:08
Рублев после поражения в Майами: «Я достиг предела с этим стилем игры – я сделал все, что мог, войдя в топ-5. Пришло время попробовать что-то новое»
сегодня, 09:08
Синнер о 12-матчевой победной серии без потери сета на «Мастерсах»: «К каждому сопернику я отношусь одинаково и стараюсь выкладываться на полную»
сегодня, 08:28
Шевченко о победе над Шелтоном: «Мне понравилась каждая секунда этого матча»
сегодня, 07:53
Зверев проиграл лишь 3 очка на своей подаче по ходу матча с Даммом в Майами
сегодня, 07:50
Гауфф о трехсетовике с Паркс: «Не ожидала столько брейков во втором и третьем сете»
сегодня, 07:37
Чилич отыграл матчбол у Накашимы и вышел в третий круг «Мастерса» впервые с 2022 года
сегодня, 07:35
Андреева перед третьим в сезоне матчем против Мбоко: «Пару дней назад мы уже обсуждали. Подумали: «Боже, сколько можно?»
сегодня, 07:04
Ко всем новостям
Последние новости
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Рекомендуем