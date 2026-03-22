Мбоко о том, что третий раз в сезоне сыграет с Андреевой: «Наверное, это просто жребий»
Виктория Мбоко высказалась о том, что третий раз в сезоне сыграет с Миррой Андреевой.
Завтра они поборются за выход в четвертьфинал тысячника в Майами, а до этого встречались в финале в Аделаиде и в 1/8 в Дохе.
«Наверное, это просто жребий. Мы часто шутим на эту тему, когда попадаем в одну четверть, так что это даже забавно. Уверена, в будущем мы еще много раз друг с другом сыграем, поэтому я не придаю этому слишком большого значения.
Но уверена, что нас ждет отличный матч», – сказала канадка.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт WTA
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Мне нравится как Мбоко одиночку играет, но вот то что она вытеснила Диану из пар не айс...