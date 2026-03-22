Андреева перед третьим в сезоне матчем против Мбоко: «Пару дней назад мы уже обсуждали. Подумали: «Боже, сколько можно?»

Андреева о матче с Мбоко: снова в одной части сетки – сколько можно?.

Мирра Андреева поделилась настроем на матч четвертого круга тысячника в Майами против Виктории Мбоко .

В этом году они уже дважды встречались в туре: в финале в Аделаиде победила россиянка, в 1/8 в Дохе – канадка.

«Мы уже пару дней назад обсуждали, что снова попали в одну часть сетки. Подумали: «Боже, сколько можно?» В этом году мы уже провели два отличных матча, так что я просто с нетерпением жду новой встречи», – сказала Андреева.