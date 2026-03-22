Шевченко впервые за 2 года обыграл соперника из топ-10
Александр Шевченко победил девятую ракетку Бена Шелтона во втором круге «Мастерса» в Майами – 6:7(3), 7:6(3), 6:3.
Казахстанец прервал шестиматчевую серию поражений от соперников из топ-10, которая началась в феврале 2024-го года – тогда он проиграл в Дубае Даниилу Медведеву.
Теперь баланс с Шевченко с игроками десятки стал 3:11.
Дальше 84-я ракетка мира сыграет с Юго Эмбером (31).
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
1 комментарий
Вот это нежданчик. Ну что, молодец.
