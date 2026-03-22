Медведев после трехсетовика с Сакамото: «Перейти от Индиан-Уэллс к Майами всегда непросто»
Медведев рассказал об условиях на «Мастерсе» в Майами.
Даниил Медведев поделился эмоциями от победы над Рей Сакамото во втором круге в Майами – 6:7(10), 6:3, 6:2.
«Здесь совершенно другие условия, и так было всегда. Обычно мне кажется, что в Майами корты немного быстрее, но в этом году они медленнее. Подача может работать, но в розыгрышах мяч шел гораздо медленнее, поэтому я немного терял ритм и допускал ошибки.
Я просто не был готов к тому, как мяч будет вести себя в игре. В течение матча играл все лучше и лучше. Наверное, немного его измотал.
Для него это был всего лишь второй или третий матч на уровне ATP (седьмой – Спортс’’). Я доволен тем, как сыграл в конце матча. Повторюсь, перейти от Индиан-Уэллс к Майами всегда непросто. Самое важное – побеждать», – сказал Медведев в интервью на корте.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
1 комментарий
Даниила с ожидаемо непростой победой👍, Теперь Cerundolo (18).
