Медведев выиграл 10 из 11 последних матчей

Десятая ракетка мира Даниил Медведев победил Рей Сакамото во втором круге «Мастерса» в Майами . Матч закончился со счетом 6:7(10), 6:3, 6:1.

Россиянин выиграл 10 из 11 последних матчей. Со старта турнира в Дубае он уступил только Яннику Синнеру в финале в Индиан-Уэллс.

Кроме того, для Медведева это 19-я победа в этом году. Он лидер тура по этому показателю.

Дальше Медведев встретится с Франсиско Серундоло или Тиаго Тиранте.