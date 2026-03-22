5

Медведев выиграл 10 из 11 последних матчей

Десятая ракетка мира Даниил Медведев победил Рей Сакамото во втором круге «Мастерса» в Майами. Матч закончился со счетом 6:7(10), 6:3, 6:1.

Россиянин выиграл 10 из 11 последних матчей. Со старта турнира в Дубае он уступил только Яннику Синнеру в финале в Индиан-Уэллс.

Кроме того, для Медведева это 19-я победа в этом году. Он лидер тура по этому показателю.

Дальше Медведев встретится с Франсиско Серундоло или Тиаго Тиранте.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс''
Даня красавчик. Не простая победа.
Ну За возвращение💯🖐
1 сет был вообще треш, похоже Мед просто привыкал к мячу и ритму. хорошо что соперник был неопытным, кстати японец чемпион юниорского Аussie Open 24...
