Мирра Андреева впервые вышла в 1/8 финала в Майами и сыграет с Мбоко

Десятая ракетка мира Мирра Андреева обыграла Мари Бузкову в третьем круге тысячника в Майами со счетом 7:6(4), 6:2.

Россиянка впервые вышла в 1/8 финала в Майами. В прошлом году она выбыла в третьем раунде.

Также Андреева стала третьей теннисисткой после Мартины Хингис и Марии Шараповой, выигравшей минимум 30 матчей на харде на турнирах уровня WTA 1000 до 19 лет.

За место в 1/4 финала она третий раз в сезоне сыграет с Викторией Мбоко . Их счет в личке – 1:1.