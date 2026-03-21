33

Мирра Андреева впервые вышла в 1/8 финала в Майами и сыграет с Мбоко

Десятая ракетка мира Мирра Андреева обыграла Мари Бузкову в третьем круге тысячника в Майами со счетом 7:6(4), 6:2.

Россиянка впервые вышла в 1/8 финала в Майами. В прошлом году она выбыла в третьем раунде.

Также Андреева стала третьей теннисисткой после Мартины Хингис и Марии Шараповой, выигравшей минимум 30 матчей на харде на турнирах уровня WTA 1000 до 19 лет.

За место в 1/4 финала она третий раз в сезоне сыграет с Викторией Мбоко. Их счет в личке – 1:1.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
33 комментария
так как играла Захарова во втором сете против Мбоко - заслуживает уважения - ну очень здорово
Ответ Maks Harpy
Плохо знаю Захарову , почти не видел раньше.
В обзоре матча с Мбоко она сильно напоминает по манере игры Цибулкову. Так же низко подсаживается, также неудобно отвечает.
Посмотреть бы Захарову против высокорослых соперниц , против Рыбакиной или Самсоновой ))
хорошо играла во втором сете, надо брать реванш у Мбоко.
Уже хорошо и с победой Мирру)
Ответ Alex.K71
Уже давно хорошо
У Мбокко три россиянки подряд)
Zorg, про Гнуса чётко написал.
Он и на Лыжах гадит, и на фигурке, другой у него жизни нет.
Ответ TennisForever
зорг сам тот ещё кадр оскорбляет и коверкает фамилии других спортсменов,так что оба хороши
Мирру очень неприятно смотреть...после каждого проигранного мяча истерика...то себя бьет, то свою команду материт...
Ответ eraser2
Неприятно-не смотри. Попробуй. увидишь как все просто.
Ответ Vilhalm
ты поверхностно понимаешь русский язык...поясню... человек сначала что-то смотрит, потом дает оценку увиденному, и в зависимости от оценки, определяется, будет дальше смотреть или нет. И обо всем этом рассказывает окружающим. Так что сказанное тобой не имеет смысла...
Касательно Мбоко - это хитрый психологический ход - выходить на корт в розовой ночнушке?)
Комментарий удален модератором
Ответ Олег Трофимов
Да уж, в своё время Серена россиянок пачками закрывала на турнирах, нередко по 3 штуки аж, в том числе на шлемах В 2016 на AUS и WIM как раз по хет-трику оформила. В Мельбурне 4 багета выписала, а в Лондоне две баранки, 12-0 по сетам. Разик, в Пекине 2004, покер оформила ))
Видимо её наследница по этой части в туре появилась.
Что то они зачистили играть друг против друга
Неплохо. Пора брать реванш у Мбоко.
