Мирра Андреева впервые вышла в 1/8 финала в Майами и сыграет с Мбоко
Десятая ракетка мира Мирра Андреева обыграла Мари Бузкову в третьем круге тысячника в Майами со счетом 7:6(4), 6:2.
Россиянка впервые вышла в 1/8 финала в Майами. В прошлом году она выбыла в третьем раунде.
Также Андреева стала третьей теннисисткой после Мартины Хингис и Марии Шараповой, выигравшей минимум 30 матчей на харде на турнирах уровня WTA 1000 до 19 лет.
За место в 1/4 финала она третий раз в сезоне сыграет с Викторией Мбоко. Их счет в личке – 1:1.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
В обзоре матча с Мбоко она сильно напоминает по манере игры Цибулкову. Так же низко подсаживается, также неудобно отвечает.
Посмотреть бы Захарову против высокорослых соперниц , против Рыбакиной или Самсоновой ))
Он и на Лыжах гадит, и на фигурке, другой у него жизни нет.
Видимо её наследница по этой части в туре появилась.