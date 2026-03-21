Оже-Альяссим выиграл 200-й матч на харде

Восьмая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим вышел в третий круг «Мастерса» в Майами . Он обыграл Мартона Фучовича со счетом 7:6(3), 7:5.

Канадец выиграл 200-й матч на харде. Он стал вторым игроком после Янника Синнера (241 победа), родившимся в 2000-х, которому удалось достичь этой отметки.

Дальше он сыграет с Теренсом Атманом .