Оже-Альяссим выиграл 200-й матч на харде
Восьмая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим вышел в третий круг «Мастерса» в Майами. Он обыграл Мартона Фучовича со счетом 7:6(3), 7:5.
Канадец выиграл 200-й матч на харде. Он стал вторым игроком после Янника Синнера (241 победа), родившимся в 2000-х, которому удалось достичь этой отметки.
Дальше он сыграет с Теренсом Атманом.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: tennis.com
Я бы сказал выстрадал😁
