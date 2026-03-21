Гибсон выиграла 4 из 5 последних матчей против соперниц из топ-20

Квалифаер Талия Гибсон обыграла 15-ю ракетку мира Наоми Осаку во втором раунде турнира в Майами. Матч закончился со счетом 7:5, 6:4.

Австралийка вышла в третий круг на втором тысячнике подряд.

Кроме того, она выиграла четыре из пяти последних матчей против соперниц из топ-20. До турнира в Индиан-Уэллс она ни разу не обыгрывала игроков такого уровня.

Дальше она сыграет с Ивой Йович.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Рекомендуем
Главные новости
Майами (ATP). 3-й круг. Лехечка играет с Куинном, Хачанов поборется с Ландалусе, Алькарас – с Кордой, Фриц встретится с Опелкой, Фис – с Циципасом
сегодня, 15:02Live
Майами (WTA). Александрова играет с Кристиан, Паолини – с Остапенко, Соболенко встретится с Макнелли, Андреева, Гауфф вышли в 4-й круг, Шнайдер выбыла
сегодня, 15:00Live
Рублев после поражения на старте в Майами: «Если сравнить с прошлым годом, то все достаточно неплохо»
сегодня, 14:45
Мирра Андреева о собаке: «У нее полно энергии. В 8:20 она принесла мой носок и такая: «Давай играть, давай играть!»
сегодня, 13:55
Бублик приехал в Санкт-Петербург после поражения в Майами: «Прибыли, считайте, домой»
сегодня, 13:28Видео
Синнер о том, что Фонсека назвал его «роботом»: «Он прав. Думаю, это точное определение»
сегодня, 12:08
Даниил Медведев: «Упорная борьба с Синнером в финале в Индиан-Уэллс придает уверенности. Думаешь: «Я в хорошей форме. Попробую здорово сыграть и в Майами»
сегодня, 11:16
Мирра Андреева о том, как настраивалась на Майами: «Сказала себе: «Забудь о том, что было в Индиан-Уэллс. Просто начни заново»
сегодня, 10:08
Рублев после поражения в Майами: «Я достиг предела с этим стилем игры – я сделал все, что мог, войдя в топ-5. Пришло время попробовать что-то новое»
сегодня, 09:08
Синнер о 12-матчевой победной серии без потери сета на «Мастерсах»: «К каждому сопернику я отношусь одинаково и стараюсь выкладываться на полную»
сегодня, 08:28
Ко всем новостям
Последние новости
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Рекомендуем