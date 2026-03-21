Гибсон выиграла 4 из 5 последних матчей против соперниц из топ-20

Квалифаер Талия Гибсон обыграла 15-ю ракетку мира Наоми Осаку во втором раунде турнира в Майами . Матч закончился со счетом 7:5, 6:4.

Австралийка вышла в третий круг на втором тысячнике подряд.

Кроме того, она выиграла четыре из пяти последних матчей против соперниц из топ-20. До турнира в Индиан-Уэллс она ни разу не обыгрывала игроков такого уровня.

Дальше она сыграет с Ивой Йович .