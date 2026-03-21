19-летний Ходар о встрече с Надалем: «Он посоветовал не играть слишком много турниров»

Ходар об общении с Надалем: он посоветовал не играть слишком много турниров.

Рафаэль Ходар рассказал, как прошла встреча с Рафаэлем Надалем на молодежном итоговом турнире-2025.

Ранее 19-летний испанец впервые вышел в третий круг «Мастерса», обыграв Александра Вукича – 6:1, 6:2. По итогам турнира Ходар дебютирует в топ-100.

– Сегодня я чувствовал себя отлично на корте. Очень хорошие ощущения. Я знал, что матч будет непростым, потому что здесь все играют очень хорошо.

– Ты впервые войдешь в топ-100. Насколько эта отметка для тебя важна?

– Честно говоря, в начале сезона это не было моей целью. Но мы с командой очень хорошо работали, для меня это многое значит. Но я понимаю, что нужно продолжать работать. Я чувствую себя отлично.

– В прошлом году ты сыграл на молодежном итоговом турнире, и на трибунах за тобой наблюдал другой Рафа. Что ты чувствовал?

– Это было здорово. У меня была возможность немного с ним поговорить. Это был второй раз, когда я его видел. Надаль очень простой в общении человек. Он дал мне несколько советов.

– Круто. Какие советы он тебе дал?

– Стараться не играть слишком много турниров. Есть игроки, которые пытаются выступать каждую неделю, но это не очень хорошо для здоровья. Если хочешь быть успешным, нужно оставаться в туре долгое время.