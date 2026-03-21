Синнер выиграл 12 матчей подряд без потери сета на «Мастерсах». Он побил рекорд Джоковича
Вторая ракетка мира Янник Синнер обыграл Дамира Джумхура во втором круге турнира в Майами – 6:3, 6:3.
24-летний итальянец выиграл 12 матчей и 24 сета подряд на «Мастерсах». Ранее он стал чемпионом в Париже и Индиан-Уэллс.
Таким образом, он побил рекорд Новака Джоковича – в 2016-м на турнирах в Индиан-Уэллс и Майами серб выиграл 11 матчей подряд без потери сета.
Дальше Синнер встретится с победителем пары Томаш Махач – Корентен Муте.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Впечатляет. Молодец Янник 👍.
допингом закинулся (раз уж разрешили) и потащил
