Синнер выиграл 12 матчей подряд без потери сета на «Мастерсах». Он побил рекорд Джоковича

Вторая ракетка мира Янник Синнер обыграл Дамира Джумхура во втором круге турнира в Майами – 6:3, 6:3.

24-летний итальянец выиграл 12 матчей и 24 сета подряд на «Мастерсах». Ранее он стал чемпионом в Париже и Индиан-Уэллс.

Таким образом, он побил рекорд Новака Джоковича – в 2016-м на турнирах в Индиан-Уэллс и Майами серб выиграл 11 матчей подряд без потери сета.

Дальше Синнер встретится с победителем пары Томаш Махач – Корентен Муте .