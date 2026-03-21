  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
8

Радванска о спаде Швентек: «Призываю не критиковать ее после каждого поражения. Это не конец света»

Радванска о Швентек: возможно, сейчас самый трудный период в ее карьере.

Экс-вторая ракетка мира Агнешка Радванска высказалась о кризисе Иги Швентек.

Вчера во втором круге в Майами полька уступила Магде Линетт со счетом 6:1, 5:7, 3:6.

«Я проходила все этапы в своей карьере – и хорошие, и плохие. Это не всегда было легко, на самом деле даже наоборот. Может, это не всегда было заметно, но действительно были кризисы, когда борьба шла скорее с собой, чем с соперником. Я прекрасно это понимаю, знаю и вижу, что происходит.

Кто может понять это лучше, чем человек, который сам был на корте в такой ситуации? Поэтому призываю оставить ее в покое и не критиковать после каждого поражения. Это не конец света – в карьере всегда бывают трудные моменты.

Вопрос в том, как мы их преодолеваем. Конечно, есть много вещей, которые я бы изменила или посоветовала Иге, но телевидение – не самая подходящая платформа. Тем не менее я знаю, что там происходит, и это не вопрос одного дня – это процесс. И многое должно быть в порядке вне корта, чтобы на корте все было хорошо.

Ига проделывает колоссальную работу, и то, как она тренируется, заслуживает огромного уважения. Но к этому нужно добавить и то, что происходит вне корта, чтобы все складывалось гармонично.

Надеюсь, она быстро выйдет из этого состояния. Здесь не нужны советы со стороны – это не поможет. Так что давайте предоставим ей немного пространства и покоя. Возможно, сейчас самый трудный период в ее карьере».

Швентек жестко посыпалась

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @CANALPLUS_SPORT
logoИга Швентек
logoАгнешка Радванска
logoMiami Open
logoМагда Линетт
logoWTA
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Последний матч Ига проиграла Магде, которую уже больше года тренирует Радванска.
Насколько я знаю, это её первая подопечная. Хороший из Ангешки получается тренер, если 34-летняя Линетт смогла обыграть Швентек, хоть та и может проиграть практически кому угодно в последнее время. Да ещё и с баранками.
Агнешка всегда играла головой.)) У неё есть чему поучиться даже самой Иге. имхо
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Майами (ATP). 3-й круг. Лехечка играет с Куинном, Хачанов поборется с Ландалусе, Алькарас – с Кордой, Фриц встретится с Опелкой, Фис – с Циципасом
46 минут назадLive
Майами (WTA). Александрова играет с Кристиан, Паолини – с Остапенко, Соболенко встретится с Макнелли, Андреева, Гауфф вышли в 4-й круг, Шнайдер выбыла
48 минут назадLive
Рублев после поражения на старте в Майами: «Если сравнить с прошлым годом, то все достаточно неплохо»
сегодня, 14:45
Мирра Андреева о собаке: «У нее полно энергии. В 8:20 она принесла мой носок и такая: «Давай играть, давай играть!»
сегодня, 13:55
Бублик приехал в Санкт-Петербург после поражения в Майами: «Прибыли, считайте, домой»
сегодня, 13:28Видео
Синнер о том, что Фонсека назвал его «роботом»: «Он прав. Думаю, это точное определение»
сегодня, 12:08
Даниил Медведев: «Упорная борьба с Синнером в финале в Индиан-Уэллс придает уверенности. Думаешь: «Я в хорошей форме. Попробую здорово сыграть и в Майами»
сегодня, 11:16
Мирра Андреева о том, как настраивалась на Майами: «Сказала себе: «Забудь о том, что было в Индиан-Уэллс. Просто начни заново»
сегодня, 10:08
Рублев после поражения в Майами: «Я достиг предела с этим стилем игры – я сделал все, что мог, войдя в топ-5. Пришло время попробовать что-то новое»
сегодня, 09:08
Синнер о 12-матчевой победной серии без потери сета на «Мастерсах»: «К каждому сопернику я отношусь одинаково и стараюсь выкладываться на полную»
сегодня, 08:28
Ко всем новостям
Последние новости
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Рекомендуем