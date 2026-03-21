Радванска о спаде Швентек: «Призываю не критиковать ее после каждого поражения. Это не конец света»

Радванска о Швентек: возможно, сейчас самый трудный период в ее карьере.

Экс-вторая ракетка мира Агнешка Радванска высказалась о кризисе Иги Швентек .

Вчера во втором круге в Майами полька уступила Магде Линетт со счетом 6:1, 5:7, 3:6.

«Я проходила все этапы в своей карьере – и хорошие, и плохие. Это не всегда было легко, на самом деле даже наоборот. Может, это не всегда было заметно, но действительно были кризисы, когда борьба шла скорее с собой, чем с соперником. Я прекрасно это понимаю, знаю и вижу, что происходит.

Кто может понять это лучше, чем человек, который сам был на корте в такой ситуации? Поэтому призываю оставить ее в покое и не критиковать после каждого поражения. Это не конец света – в карьере всегда бывают трудные моменты.

Вопрос в том, как мы их преодолеваем. Конечно, есть много вещей, которые я бы изменила или посоветовала Иге, но телевидение – не самая подходящая платформа. Тем не менее я знаю, что там происходит, и это не вопрос одного дня – это процесс. И многое должно быть в порядке вне корта, чтобы на корте все было хорошо.

Ига проделывает колоссальную работу, и то, как она тренируется, заслуживает огромного уважения. Но к этому нужно добавить и то, что происходит вне корта, чтобы все складывалось гармонично.

Надеюсь, она быстро выйдет из этого состояния. Здесь не нужны советы со стороны – это не поможет. Так что давайте предоставим ей немного пространства и покоя. Возможно, сейчас самый трудный период в ее карьере».

