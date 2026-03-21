Коко Гауфф: «Команда не хотела, чтобы я играла в Майами»

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф рассказала, что могла пропустить тысячник в Майами .

Американка вышла в третий круг, обыграв Элизабетту Коччаретто – 3:6, 6:4, 6:3.

– Вчера Ига [Швентек] говорила, что выходит на корт с большим грузом ожиданий. Когда вы проигрываете сет или подачу, ощущаете давление или думаете об ожиданиях?

– Да, конечно. Я часто об этом думаю. Но сегодня я чувствовала себя иначе. У меня не было ожиданий перед матчем. Команда не хотела, чтобы я играла на турнире, но я все равно решила выступить. Так что я просто подхожу к каждой игре с позитивом.

Думаю, я также хотела доказать команде обратное. Именно об этом думала, когда отдала сет. Не хотела, чтобы они сказали: «А мы тебя предупреждали». Так что мне еще нужно выиграть несколько матчей, чтобы доказать им обратное. Я довольна своим выступлением, – сказала Гауфф на пресс-конференции.

