Рублев о Сафине: «Он сильно изменился с тех пор, когда был игроком»

16-я ракетка мира Андрей Рублев рассказал, как Марат Сафин помогает ему стать спокойнее.

– Марат помогает тебе чувствовать себя спокойнее? Что он привносит?

– Конечно, он очень помогает. Он привносит спокойствие и, я бы сказал, немного зрелости. Когда он рядом, уже чувствуешь спокойствие. Когда Марат появляется, думаешь: «Все будет хорошо». Иногда ему даже ничего не нужно говорить.

– У него невероятная аура. Мы с ним разговаривали, и это один из самых спокойных людей на планете.

– Конечно. Он сильно изменился с тех пор, когда был игроком. Это совершенно другой человек. Хотя, конечно, какие-то привычки из прошлого все еще остались (смеется).

Сафин сделал Рублева спокойнее – но результаты не стали лучше

