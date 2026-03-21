Рублев о Сафине: «Он сильно изменился с тех пор, когда был игроком»
16-я ракетка мира Андрей Рублев рассказал, как Марат Сафин помогает ему стать спокойнее.
– Марат помогает тебе чувствовать себя спокойнее? Что он привносит?
– Конечно, он очень помогает. Он привносит спокойствие и, я бы сказал, немного зрелости. Когда он рядом, уже чувствуешь спокойствие. Когда Марат появляется, думаешь: «Все будет хорошо». Иногда ему даже ничего не нужно говорить.
– У него невероятная аура. Мы с ним разговаривали, и это один из самых спокойных людей на планете.
– Конечно. Он сильно изменился с тех пор, когда был игроком. Это совершенно другой человек. Хотя, конечно, какие-то привычки из прошлого все еще остались (смеется).
Сафин сделал Рублева спокойнее – но результаты не стали лучше
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал Nothing Major Show
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Сафин усвоил урок от Лунгрена - со зрелым , обученным игроком не надо никаких революций. Надо спокойно подавать мячи и получать зарплату и долю от призовых.
Буддисты они такие..
Андрею остается самому измениться, и лучше сейчас, а не после завершения игровой карьеры.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем