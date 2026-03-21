1

Организаторы «Уимблдона» ввели систему видеоповторов

Организаторы «Уимблдона» сообщили, что с этого года на турнире будет использоваться система видеоповторов, позволяющая игрокам оспаривать решения главного судьи.

При этом решения электронной системы определения аутов, введенной на «Уимблдоне» в прошлом году, оспаривать нельзя.

Видеопроверки будут доступны для других спорных ситуаций – например, в случае двойного отскока или касания мяча телом игрока. Количество запросов не будет ограничено.

Система будет внедрена на шести аренах – Центральном корте, а также на кортах №1, 2, 3, 12 и 18.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: wimbledon.com
