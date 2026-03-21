  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Соболенко о том, что ей предложили перенести матч на другой день: «Я была в шоке. Не совсем поняла, в чем проблема – Алькарас и Фонсека могли начать позже»
12

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, что организаторы предложили перенести матч с Энн Ли на другой день.

Днем белоруска должна была сыграть на центральном корте, который оказался недоступен из-за дождей. На вечернюю сессию на этом корте был запланирован матч Карлоса Алькараса и Жоао Фонсеки. Игры с участием бразильца традиционно собирают слишком большую аудиторию, поэтому организаторы решили не переносить встречу на другой стадион и не менять время.

В итоге Соболенко согласилась перенести свой матч на третий по вместимости корт – она победила американку со счетом 7:6(5), 6:4 на арене Бутча Бухгольца.

«Я была в шоке, что они вообще рассматривали вариант с переносом моего матча. Я не совсем поняла, в чем проблема – Алькарас и Фонсека могли начать позже. Такое уже бывало в другие дни.

Я решила сыграть сегодня, чтобы получить выходной и отдохнуть. Это решение сильно на меня повлияло, но, по крайней мере, дали возможность выбрать другой корт.

Никогда раньше не сталкивалась с подобной ситуацией. Я бы не возражала подождать, но понимаю, что с точки зрения организации это было оптимальное решение», – сказала Соболенко на пресс-конференции.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoMiami Open
logoЖоао Фонсека
logoWTA
logoЭнн Ли
logoКарлос Алькарас
logoАрина Соболенко
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Фонсека делает кассу, а вот его результаты не соответствуют авансам, которые ему выдали ещё года 2 назад.
Ответ Вини
Двигать и ущемлять первую ракетку ради другой первой ракетки?
Ответ Фанатка Баевой
Нынешний женский теннис и Соболенко в частности, совсем не интересны зрителям.. Разные виды спорта практически, сравнить в ценности не стоит.
Совсем с этим Фонсекой и Алькарасом обнаглели пусть бы ждали, как и все.
Слава богу, один уже вылетел, теперь бы ещё одного выбить с турнира
Ответ Mish
Речь не о том, чтобы спортсмены ждали или не ждали, а в приоритетах ради зрителей.
Кто такой Фонсека, елки палки ?
Ответ Владимир
Мальчик такой
Арина все верно делает: надо быдляк к порядку приучать.
Это Арина ещё не знает, что после поражения Карлоса в ИУ цены на билеты там просто рухнули:) вряд ли шуба Гуччи на Соболенко спасла бы ситьюэйшн на главном корте Майами:) все точно также предпочли бы смотреть мужской матч с Фонсекой, а не женский против американки.
Сомневаюсь что ей самой понравилось бы если ее подвинут ради проведения матча других теннисистов которые по той или иной причине проморгали свое время
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
