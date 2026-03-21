Соболенко о том, что ей предложили перенести матч на другой день: «Я была в шоке. Не совсем поняла, в чем проблема – Алькарас и Фонсека могли начать позже»

Соболенко о предложении перенести матч в Майами на другой день: я была в шоке.

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, что организаторы предложили перенести матч с Энн Ли на другой день.

Днем белоруска должна была сыграть на центральном корте, который оказался недоступен из-за дождей. На вечернюю сессию на этом корте был запланирован матч Карлоса Алькараса и Жоао Фонсеки . Игры с участием бразильца традиционно собирают слишком большую аудиторию, поэтому организаторы решили не переносить встречу на другой стадион и не менять время.

В итоге Соболенко согласилась перенести свой матч на третий по вместимости корт – она победила американку со счетом 7:6(5), 6:4 на арене Бутча Бухгольца.

«Я была в шоке, что они вообще рассматривали вариант с переносом моего матча. Я не совсем поняла, в чем проблема – Алькарас и Фонсека могли начать позже. Такое уже бывало в другие дни.

Я решила сыграть сегодня, чтобы получить выходной и отдохнуть. Это решение сильно на меня повлияло, но, по крайней мере, дали возможность выбрать другой корт.

Никогда раньше не сталкивалась с подобной ситуацией. Я бы не возражала подождать, но понимаю, что с точки зрения организации это было оптимальное решение», – сказала Соболенко на пресс-конференции.