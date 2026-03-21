«Уимблдон» показал постер турнира-2026

«Уимблдон » традиционно представил официальный постер за 100 дней до начала турнира.

В 2026 году иллюстрацию создала британская художница Натали Лис.

«Уимблдон» полон знаковых элементов, которые можно использовать в качестве источника вдохновения, – травяные корты, садовые культуры и длинные тени, отбрасываемые вечерним солнцем.

Но один из самых важных аспектов – люди, которые посещают турнир в течение этих двух недель. Чтобы запечатлеть уникальную атмосферу величайшего турнира «Большого шлема», я постаралась передать ту энергию, которую создают зрители», – сказала Лис пресс-службе турнира.

«Уимблдон»-2026 пройдет с 29 июня по 12 июля.