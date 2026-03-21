«Уимблдон» показал постер турнира-2026
«Уимблдон» традиционно представил официальный постер за 100 дней до начала турнира.
В 2026 году иллюстрацию создала британская художница Натали Лис.
«Уимблдон» полон знаковых элементов, которые можно использовать в качестве источника вдохновения, – травяные корты, садовые культуры и длинные тени, отбрасываемые вечерним солнцем.
Но один из самых важных аспектов – люди, которые посещают турнир в течение этих двух недель. Чтобы запечатлеть уникальную атмосферу величайшего турнира «Большого шлема», я постаралась передать ту энергию, которую создают зрители», – сказала Лис пресс-службе турнира.
«Уимблдон»-2026 пройдет с 29 июня по 12 июля.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: wimbledon.com
Хорошо получилось, это вам не песок из глаз :) британцы ещё пока держат марку!
В том году получше было
