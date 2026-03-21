Карен Хачанов: «Большой респект Баутиста-Агуту – в 37 лет он все равно опасный игрок»
15-я ракетка мира Карен Хачанов поделился эмоциями после победы над Роберто Баутиста-Агутом во втором круге «Мастерса» в Майами – 6:3, 6:3.
– Доволен, что сравнялся с ним в личных встречах – 6:6. Мы много раз встречались. Большой ему респект – 37 лет, в этом году будет 38, а он все равно опасный игрок.
Я готовился к тяжелому матчу. От него всегда ожидаешь, что легко не будет. Главное, что ментально и физически был готов. Рад, что смог так выиграть.
– Подготовка прошла неидеально – помешал дождь. Вы не так много успели потренироваться.
– Это правда. Но, опять же, я играл ни первым, ни вторым запуском. С одной стороны, день казался длинным, а с другой – когда играешь первым или вторым, это еще тяжелее.
Прогноз на первую половину дня был не очень хороший – ты заканчиваешь, начинаешь, потом снова заканчиваешь. Мы отдыхали и ждали, пока погода чуть прояснится, размялись и вышли играть, – сказал Хачанов в интервью «Больше!»
