Соболенко о том, что выиграла 5 из 5 тай-брейков в сезоне: «Не знаю, оказывает ли это давление на соперниц, но если это так – мне нравится»

Соболенко о победах на тай-брейках в 2026-м: надеюсь, так будет и дальше.

Первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о том, что редко проигрывает на тай-брейках.

Во втором круге тысячника в Майами белоруска победила Энн Ли со счетом 7:6(5), 6:4. Она выиграла пять из пяти тай-брейков в этом году.

«У меня должен быть план на игру – просто дойти до тай-брейка и продолжать набирать очки (улыбается).

Честно говоря, я не зацикливаюсь на статистике. Стараюсь выигрывать каждый розыгрыш и делать все, что в моих силах. Как-то так получается, что я их выигрываю. Надеюсь, так будет и дальше.

Не знаю, оказывает ли это дополнительное давление на соперниц, но если это так – мне нравится (улыбается)», – сказала Соболенко на пресс-конференции

