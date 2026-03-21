Фонсека о разнице между Синнером и Алькарасом: «У Карлоса более широкий арсенал»

39-я ракетка мира Жоао Фонсека сравнил Янника Синнера и Карлоса Алькараса .

Вчера бразилец уступил Алькарасу в Майами со счетом 4:6, 4:6, а на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс проиграл Синнеру – 6:7(6), 6:7(4).

– Ты много говорил перед матчем о том, что недавний опыт поможет тебе сегодня. Насколько ты это почувствовал? Кажется, уже начинаешь привыкать к матчам против топ-игроков на больших аренах.

– Думаю, это действительно помогает лучше понимать разные стили игры. Мне кажется, у Алькараса более широкий арсенал, чем у Синнера.

Синнер похож на робота: он просто уничтожает мяч и делает все идеально. А Карлос может все: играть с сильным вращением, ускорять мяч. Он отлично двигается и выходит к сетке – у него есть полный набор. Поэтому против него сложнее читать игру, он часто ломает ритм.

В начале я плохо подавал, а он хорошо принимал вторые подачи. В целом он быстрее освоился на корте, и я это почувствовал. Думаю, в начале мы оба немного нервничали, но он сделал ранний брейк – и в первом сете, и во втором. После этого Карлос уже играл в свой теннис – хорошие удары, выходы к сетке, атаки.

Думаю, матч против Янника помог мне выйти на корт без страха и пытаться показывать свою игру. Но я не воспользовался шансами. Конечно, Алькарас сыграл хорошо – он первая ракетка мира. Мне нужно думать о своих ошибках и стараться прибавлять, – сказал Фонсека на пресс-конференции.

Как Алькарас украл подачу Джоковича

Секретное оружие Алькараса – легкая ракетка