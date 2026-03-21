Алькарас после победы над Фонсекой: «Помню свой первый матч против Надаля. Он был полезен, хотя меня там просто уничтожили»

Алькарас об игре с Фонсекой: есть над чем работать, но уверен, что он справится.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас высказался о победе над Жоао Фонсекой во втором круге турнира в Майами – 6:4, 6:4.

Ранее на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс 19-летний бразилец уступил Яннику Синнеру – 6:7(6), 6:7(4).

«Я хорошо помню свой первый матч против Рафаэля Надаля в Мадриде (в 2021-м Алькарас проиграл Надалю со счетом 1:6, 2:6 – Спортс’’). Помню, насколько он был полезен, хотя меня там просто уничтожили (смеется).

Думаю, для него играть с нами на равных – это огромный опыт. Его команда получила отличную обратную связь и поймет, что нужно улучшить.

У него есть все – отличные удары, потенциал. Конечно, есть над чем работать, но я уверен, что он справится. Игры против первой и второй ракеток мира на двух турнирах подряд могут помочь ему в будущем», – сказал Алькарас в интервью на корте.

