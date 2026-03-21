Циципас выиграл 12 из 13 матчей против Де Минаура

51-я ракетка мира Стефанос Циципас победил №6 в мире Алекса де Минаура во втором круге «Мастерса» в Майами – 6:3, 7:6(3).

Грек впервые с турнира в Монте-Карло-2025 выиграл два матча подряд на ATP 1000.

Кроме того, Циципас 12-й раз обыграл Де Минаура. Теперь их счет в личке – 12:1. Единственную победу австралиец одержал на турнире в Акапулько в 2024-м.

Дальше Циципас поборется с Артуром Фисом .