Циципас выиграл 12 из 13 матчей против Де Минаура
51-я ракетка мира Стефанос Циципас победил №6 в мире Алекса де Минаура во втором круге «Мастерса» в Майами – 6:3, 7:6(3).
Грек впервые с турнира в Монте-Карло-2025 выиграл два матча подряд на ATP 1000.
Кроме того, Циципас 12-й раз обыграл Де Минаура. Теперь их счет в личке – 12:1. Единственную победу австралиец одержал на турнире в Акапулько в 2024-м.
Дальше Циципас поборется с Артуром Фисом.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
24 комментария
Греческий философ хозяин усатого бегунка
Даже у Ципы есть клиент)
У Цыпы и Хачанов безнадежный клиент.
Глянь его личку с Синнером)
Вот такие сейчас игроки топ 10
Да ладно,он же не игроку с фьючерса проиграл,Циципас,если здоровый,вполне может на уровне топ-10 матчи играть,правда все реже в последнее время.
Отлетит в следующем раунде
Всё что нужно знать о второй половине десятки.
а что про медведева скажешь, который тоже недавно проиграл циципасу?
Да я про него вообще говорить не хочу.
Ну слава богу, клиент попался хороший)))
Ну все встречи проходили в прайме грека, последние два года это единственная встреча
На грека был почти 3 кэф))
Удав и кролик 😄
Всё-таки теннис удивительный вид спорта
Удобный соперник. И очень кстати. Молодец Степа! Ждем победных кондиций
