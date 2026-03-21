Впервые с 2007-го пять тинейджеров вышли во второй круг «Мастерса»

Впервые с 2007 года на одном турнире серии «Мастерс» сразу пятеро тинейджеров вышли во второй круг.

Это произошло на Miami Open , где во второй раунд пробились Мойз Куаме , Дарвин Бланч , Рафаэль Ходар , Жоао Фонсека и Рей Сакамото .

В последний раз подобное случалось на турнире в Майами в 2007 году.

Отметим, что пять побед тинейджеров на старте «Мастерса» – это повторение рекорда, который ранее устанавливали восемь раз.