Впервые с 2007-го пять тинейджеров вышли во второй круг «Мастерса»
Впервые с 2007 года на одном турнире серии «Мастерс» сразу пятеро тинейджеров вышли во второй круг.
Это произошло на Miami Open, где во второй раунд пробились Мойз Куаме, Дарвин Бланч, Рафаэль Ходар, Жоао Фонсека и Рей Сакамото.
В последний раз подобное случалось на турнире в Майами в 2007 году.
Отметим, что пять побед тинейджеров на старте «Мастерса» – это повторение рекорда, который ранее устанавливали восемь раз.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
