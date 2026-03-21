Куинн в матче с Руудом обыграл самого рейтингового соперника в карьере
Каспер Рууд проиграл Итану Куинну во втором круге «Мастерса» в Майами – 4:6, 6:7(7). Во второй партии норвежец упустил семь сетболов.
Это вторая победа 56-й ракетки мира над топ-20 в восьми матчах против соперников такого уровня. Первую он одержал в 2025-м на «Ролан Гаррос» против №17 Григора Димитрова.
№12 Рууд – самый высокорейтинговый теннисист, которого обыгрывал Куинн.
Американец выиграл седьмой матч подряд – на прошлой неделе он взял титул на «Челленджере» в Финиксе. Теперь он сыграет с Мойзем Куаме или Иржи Лехечкой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Есть ощущение, что, за исключением первой четверки, нынешняя топ-10 идеально подходит для фарминга таких достижений
Рууд не считается, если не на грунте играли
Каждый год читаем немало таких новостей, только фамилии соперников Табаки в них меняются )
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем