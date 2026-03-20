  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Майами (ATP). 2-й круг. Рууд играет с Куинном, Хачанов встретится с Баутиста-Агутом, Алькарас – с Фонсекой, Бублик – с Берреттини, Де Минаур – с Циципасом
Live
3

В Майами стартует второй круг «Мастерса».

Карен Хачанов сыграет с Роберто Баутиста-Агутом во втором круге в Майами.

Карлос Алькарас встретится с Жоао Фонсекой.

Сетка здесь.

Miami Open

Майами, США

18 – 29 марта 2026

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoATP
logoMiami Open
результаты
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Бублику с Берриттини придётся побегать, похоже. Игра у него вполне себе сбалансирована. Только лишь если дроп-шоты полетят у Сани, тогда да, может быть полегче и заметно. Ну и подачу первую давай больше.
Каспер какому то клоуну сет слил, видимо совсем теннис не интересен
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
