Майами (ATP). 2-й круг. Рууд играет с Куинном, Хачанов встретится с Баутиста-Агутом, Алькарас – с Фонсекой, Бублик – с Берреттини, Де Минаур – с Циципасом
В Майами стартует второй круг «Мастерса».
Карен Хачанов сыграет с Роберто Баутиста-Агутом во втором круге в Майами.
Карлос Алькарас встретится с Жоао Фонсекой.
Сетка здесь.
Miami Open
Майами, США
18 – 29 марта 2026
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
3 комментария
Бублику с Берриттини придётся побегать, похоже. Игра у него вполне себе сбалансирована. Только лишь если дроп-шоты полетят у Сани, тогда да, может быть полегче и заметно. Ну и подачу первую давай больше.
Каспер какому то клоуну сет слил, видимо совсем теннис не интересен
