Гауфф о том, что Соболенко может бойкотировать турнир в Дубае: «Я понимаю, почему она так себя чувствует – комментарии директора были лишними»

Коко Гауфф поддержала Арину Соболенко после того, как та заявила , что может бойкотировать турнир в Дубае из-за комментариев его директора.

Напомним, первая ракетка мира и Ига Швентек снялись с турнира в последний момент. После этого Салах Талак заявил, что у теннисисток не было уважительной причины для пропуска и предложил оштрафовать их на 1000 или 500 очков.

«Мне просто кажется, что Ига и Арина так много раз принимали участие в этом турнире, что в этом [их решении] не было ничего личного.

Это тяжело. Мы стараемся изо всех сил, чтобы играть в соответствии с календарем. Я полностью понимаю, почему она [Соболенко] так себя чувствует – эти комментарии были абсолютно лишними», – сказала Гауфф.