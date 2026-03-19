Гауфф о том, что Соболенко может бойкотировать турнир в Дубае: «Я понимаю, почему она так себя чувствует – комментарии директора были лишними»
Гауфф поддержала Соболенко после слов, что та может бойкотировать турнир в Дубае.
Коко Гауфф поддержала Арину Соболенко после того, как та заявила, что может бойкотировать турнир в Дубае из-за комментариев его директора.
Напомним, первая ракетка мира и Ига Швентек снялись с турнира в последний момент. После этого Салах Талак заявил, что у теннисисток не было уважительной причины для пропуска и предложил оштрафовать их на 1000 или 500 очков.
«Мне просто кажется, что Ига и Арина так много раз принимали участие в этом турнире, что в этом [их решении] не было ничего личного.
Это тяжело. Мы стараемся изо всех сил, чтобы играть в соответствии с календарем. Я полностью понимаю, почему она [Соболенко] так себя чувствует – эти комментарии были абсолютно лишними», – сказала Гауфф.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis365
