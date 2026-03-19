Дементьева о Мирре Андреевой: «Я пока всего несколько раз видела, чтобы ее обыграли – все остальное время она проигрывает сама себе»

Елена Дементьева прокомментировала вылет Мирры Андреевой с тысячника в Индиан-Уэллс.

Напомним, прошлогодняя чемпионка проиграла в третьем круге Катерине Синяковой со счетом 6:4, 6:7(5), 3:6. Уходя с корта, 18-летняя россиянка прокричала трибунам: «Пошли вы все ## ###».

«У меня сложилось впечатление, что Мирра вышла с огромным желанием: хочет, может, физические силы есть. Но эмоции ей мешают играть.

С чего начался ее первый срыв? Она вела в счете – 6:4, 2:1, и было 0:40 на подаче. Да, она проиграла этот гейм, но по большому счету 6:4, 2:2 – ничего не предвещало. Но, к сожалению, это случилось. От большого желания, как я это вижу.

Не хочу критиковать или говорить негативное, скажу позитивное. Сколько Мирра играет в туре, я пока всего несколько раз видела, чтобы ее обыграли – все остальное [время] она проигрывает сама себе. Чтобы кто-то взял и обыграл ее, когда она играет, я видела всего несколько раз.

Я даже не поленилась, пересмотрела ее финал с Ариной в прошлом году в Индиан-Уэллс. Что изменилось в игре? Да ничего, в принципе, не изменилось. Но она играла чуть спокойнее, чуть увереннее. Может быть, была чуть резче в передвижении, чуть лучше выходила из ног. А сейчас она даже мощнее стала, и подача у нее лучше.

Никаких кардинальных изменений в худшую сторону я не вижу. Все как было, так и осталось. Добавились эмоции, с которыми просто нужно научиться играть», – цитирует экс-третью ракетку мира First&Red.

