  Дементьева о Мирре Андреевой: «Я пока всего несколько раз видела, чтобы ее обыграли – все остальное время она проигрывает сама себе»
Дементьева о Мирре Андреевой: «Я пока всего несколько раз видела, чтобы ее обыграли – все остальное время она проигрывает сама себе»

Елена Дементьева прокомментировала вылет Мирры Андреевой с тысячника в Индиан-Уэллс.

Напомним, прошлогодняя чемпионка проиграла в третьем круге Катерине Синяковой со счетом 6:4, 6:7(5), 3:6. Уходя с корта, 18-летняя россиянка прокричала трибунам: «Пошли вы все ## ###».

«У меня сложилось впечатление, что Мирра вышла с огромным желанием: хочет, может, физические силы есть. Но эмоции ей мешают играть.

С чего начался ее первый срыв? Она вела в счете – 6:4, 2:1, и было 0:40 на подаче. Да, она проиграла этот гейм, но по большому счету 6:4, 2:2 – ничего не предвещало. Но, к сожалению, это случилось. От большого желания, как я это вижу.

Не хочу критиковать или говорить негативное, скажу позитивное. Сколько Мирра играет в туре, я пока всего несколько раз видела, чтобы ее обыграли – все остальное [время] она проигрывает сама себе. Чтобы кто-то взял и обыграл ее, когда она играет, я видела всего несколько раз.

Я даже не поленилась, пересмотрела ее финал с Ариной в прошлом году в Индиан-Уэллс. Что изменилось в игре? Да ничего, в принципе, не изменилось. Но она играла чуть спокойнее, чуть увереннее. Может быть, была чуть резче в передвижении, чуть лучше выходила из ног. А сейчас она даже мощнее стала, и подача у нее лучше.

Никаких кардинальных изменений в худшую сторону я не вижу. Все как было, так и осталось. Добавились эмоции, с которыми просто нужно научиться играть», – цитирует экс-третью ракетку мира First&Red.

Алекс де Минаур: «Не вижу никаких причин, по которым я не могу играть хорошо в Майами»
36 минут назад
Синнер перед «Мастерсом» в Майами: «У меня большие надежды на этот турнир – хочу доказать себе, что могу еще раз далеко здесь пройти»
сегодня, 08:27
Рублев, Сафин и Фонсека встретились с Бон Джови
сегодня, 06:37Фото
Майами (ATP). 1-й круг. Все матчи среды перенесены на четверг из-за дождя. Фонсека сыграет с Марожаном, Димитров – с Коллиньном, Циципас – с Фери
сегодня, 06:17
Майами (WTA). 1-й круг. Все матчи среды перенесены на четверг из-за дождя. Захарова встретится с Бондар, Селехметьева – с Аранго, Винус – с Джонс
вчера, 22:22
Музетти снялся с «Мастерса» в Майами
вчера, 21:43
Энди Роддик: «Меня раздражает, что люди критикуют Джоковича за пропуск «Мастерса» в Майами»
вчера, 20:54
Соболенко о том, что в Майами весь день идет дождь: «Погода такая: нет, сегодня тренироваться не нужно»
вчера, 20:04Фото
Гауфф о проблемах с рукой: «Каждый день разный, но в целом думаю, что буду готова играть в Майами»
вчера, 19:40
Тим, вероятно, станет тренером. Он сделает объявление 23 марта
вчера, 18:50
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем