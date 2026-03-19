  Алекс де Минаур: «Не вижу никаких причин, по которым я не могу играть хорошо в Майами»
Алекс де Минаур: «Не вижу никаких причин, по которым я не могу играть хорошо в Майами»

Шестая ракетка мира Алекс де Минаур поделился настроем на «Мастерс» в Майами.

«Этот турнир – одна из самых важных точек в календаре, вне зависимости от моих плохих результатов здесь в прошлом (австралиец никогда не проходил дальше четвертого круга – Спортс’‘). Мне нужно постараться изменить это раз и навсегда. Я не вижу никаких причин, по которым я не могу играть здесь хорошо. Я приехал хорошо подготовленным, так что я надеюсь набраться уверенности в матчах и показать хорошую версию себя.

Мне кажется, я хорошо провел начало сезона, хотя сейчас у меня было нескольких поражений на ранних стадиях турнира, что, к счастью, не было нормой в моей карьере. Мне нужно немного времени, но я доволен тем, как все идет. Я продолжаю работать над своим стилем игры. Надеюсь, все совпадет на этом турнире и я снова найду этот импульс.

В теннисе главное – уметь адаптироваться к условиям каждого турнира. В Майами очень влажно, днем во время матчей очень жарко, а вечером мяч летит медленнее или же появляется ветер. Это влияет на определенные удары и на одну из самых важных частей игры, на прием. У меня были проблемы с ним протяжении многих лет – на приеме мне нужно найти баланс между агрессивностью и надежностью, так я буду увереннее. Я знаю, что проблема не в самом приеме, а в том, что мне нужно улучшить этот процесс, чтобы найти правильную формулу.

Вследствие эволюции тенниса и экипировки сейчас игроки стремятся бить по мячу как можно сильнее, несмотря на связанные с этим риски. Я не большой поклонник такого подхода, поэтому мне приходится адаптироваться, постепенно увеличивая скорость и обретая уверенность, пока я не найду идеальный удар, при котором буду так же агрессивен. Я знаю, что мой стиль немного отличается от остальных: я стараюсь быть более вариативным. Мне кажется, что у меня это хорошо получается – гораздо лучше, чем просто постоянно бить по мячу со всей силы».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Punto de Break
Синнер перед «Мастерсом» в Майами: «У меня большие надежды на этот турнир – хочу доказать себе, что могу еще раз далеко здесь пройти»
сегодня, 08:27
Рублев, Сафин и Фонсека встретились с Бон Джови
сегодня, 06:37Фото
Майами (ATP). 1-й круг. Все матчи среды перенесены на четверг из-за дождя. Фонсека сыграет с Марожаном, Димитров – с Коллиньном, Циципас – с Фери
сегодня, 06:17
Майами (WTA). 1-й круг. Все матчи среды перенесены на четверг из-за дождя. Захарова встретится с Бондар, Селехметьева – с Аранго, Винус – с Джонс
вчера, 22:22
Музетти снялся с «Мастерса» в Майами
вчера, 21:43
Энди Роддик: «Меня раздражает, что люди критикуют Джоковича за пропуск «Мастерса» в Майами»
вчера, 20:54
Соболенко о том, что в Майами весь день идет дождь: «Погода такая: нет, сегодня тренироваться не нужно»
вчера, 20:04Фото
Гауфф о проблемах с рукой: «Каждый день разный, но в целом думаю, что буду готова играть в Майами»
вчера, 19:40
Тим, вероятно, станет тренером. Он сделает объявление 23 марта
вчера, 18:50
Рублев перед стартом турнира в Майами: «Чувствую себя хорошо. Единственное – погода пока не позволяет особо тренироваться»
вчера, 18:12
