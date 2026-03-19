Синнер перед «Мастерсом» в Майами: «У меня большие надежды на этот турнир – хочу доказать себе, что могу еще раз далеко здесь пройти»

Синнер: хочу доказать себе, что могу еще раз далеко пройти в Майами.

Чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллс Янник Синнер поделился мыслями перед стартом «Мастерса» в Майами.

«Для меня многое значит снова сыграть в Майами после того, как в прошлом году мне не удалось этого сделать (итальянец отбывал дисквалификацию за допинг – Спортс’‘). У меня большие надежды на этот турнир – хочу доказать себе, что могу еще раз далеко здесь пройти.

Никогда не знаешь, как пойдут дела во время грунтовой серии. В прошлом году я почувствовал уверенность в игре на этом покрытии, но я хочу хорошо выступить здесь – это последний турнир на харде, и для меня было бы очень важно показать отличный результат.

Условия кажутся здесь совсем другими, чем в Индиан-Уэллс. Мяч отскакивает намного ниже и слегка быстрее. Во время тренировки я удивился, что корт был быстрее, чем ожидалось, но думаю, это связано с жарой», – сказал Синнер на пресс-конференции.

Синнер выиграл на этом турнире в 2024-м.