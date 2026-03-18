Энди Роддик: «Меня раздражает, что люди критикуют Джоковича за пропуск «Мастерса» в Майами»

Роддик: было бы чудом, если бы Джокович сыграл в Майами.

Энди Роддик объяснил, почему не понимает критику в адрес Новака Джоковича .

Серб пропускает «Мастерс» в Майами из-за травмы правого плеча.

«Вот что меня раздражает в этой ситуации. Он уже сделал свой выбор. Было бы чудом, если бы он сыграл в Майами.

Когда Новак говорит: «Я не гонюсь за первой строчкой, я здесь ради турниров «Большого шлема», хочу продлить карьеру на этом уровне и уделять больше времени семье, видеть, как растут мои дети», – все отвечают: «Это здорово, так и надо».

А потом часть людей возмущается, когда он снимается с Майами: «Он пропускает Майами!»

Но ведь одно вытекает из другого. Все, что он делал последние полтора года, – череда таких решений.

Сидеть, играть в Майами, проводить тренировочные сеты – нет. Следующий турнир – Монте-Карло. И знаете, как все будет в Монте-Карло? С ним будет семья. И будут те же самые разговоры.

Если вы понимаете общую логику, то не можете злиться на некоторые решения, которые из нее вытекают.

Он уже всего добился. Ему не нужно две недели тренироваться [между двумя «Мастерсами»]. Ему не нужно выигрывать Майами – это же Новак!» – сказал Роддик в своем подкасте Served.

