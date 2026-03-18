Гауфф о проблемах с рукой: «Каждый день разный, но в целом думаю, что буду готова играть в Майами»

Гауфф рассказала о состоянии своей руки перед стартом турнира в Майами .

Американка начнет со второго круга, где сыграет с Элизабеттой Коччаретто или Дарьей Семенистой.

«Конечно, этот турнир у меня среди незакрытых целей. Не знаю, почему именно здесь не показываю свой максимум. Я пробовала жить в отеле рядом с кортами, но это не помогло, так что снова осталась дома (улыбается)», – сказала американка, которая живет в Делрей-Бич.

Также она рассказала о травме руки, полученной в матче с Александрой Эалой в Индиан-Уэллс.

«Каждый день разный, но в целом думаю, что буду готова играть. Возможно, временами буду чувствовать дискомфорт на корте, но с каждым днем все меньше».