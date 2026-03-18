Тим сделает объявление 23 марта – речь может идти о тренерской работе
Чемпион US Open-2020 Доминик Тим намекнул на начало тренерской карьеры. Австриец, завершивший карьеру в октябре 2024-го, 23 марта сделает объявление о своем будущем.
«Всем привет!
Скоро поделюсь с вами новостями. После невероятных 14 лет в ATP-туре мое путешествие продолжится в новом и захватывающем формате.
С нетерпением жду возможности передавать свои знания и опыт в виде спорта, который люблю больше всего», – написал Тим.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: соцсети Тима
Моя любимая "австрийская булочка", удачи тебе ушастик, на новом поприще, не огорчай своим выбором...
