Тим сделает объявление 23 марта – речь может идти о тренерской работе

Чемпион US Open-2020 Доминик Тим намекнул на начало тренерской карьеры. Австриец, завершивший карьеру в октябре 2024-го, 23 марта сделает объявление о своем будущем.

«Всем привет!

Скоро поделюсь с вами новостями. После невероятных 14 лет в ATP-туре мое путешествие продолжится в новом и захватывающем формате.

С нетерпением жду возможности передавать свои знания и опыт в виде спорта, который люблю больше всего», – написал Тим.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: соцсети Тима
Моя любимая "австрийская булочка", удачи тебе ушастик, на новом поприще, не огорчай своим выбором...
Рекомендуем
Главные новости
Рублев перед стартом турнира в Майами: «Чувствую себя хорошо. Единственное – погода пока не позволяет особо тренироваться»
сегодня, 18:12
Медведеву доставили багаж в Майами
сегодня, 17:25
Кафельников о пенальти «Зенита» в игре с «Махачкалой»: «Причина, по которой я не смотрю наш футбол»
сегодня, 16:52
Меньшик о защите титула в Майами: «Конечно, это новый опыт, но я им вдохновляюсь»
сегодня, 16:43
Руне о сроках возвращения после травмы ахилла: «Может быть, в конце грунтового сезона или уже по ходу травяного»
сегодня, 16:05
Майами (WTA). Старт игрового дня отложен из-за дождя, Блинкова вышла во 2-й круг, Синякова выбыла
сегодня, 15:18
Майами (ATP). 1-й круг. Начало игрового дня отложено из-за дождя
сегодня, 15:15
Фриц, Пол и Тиафу сыграют на травяном турнире в Штутгарте, Кириос получит wild card
сегодня, 15:09
Маттео Берреттини: «Невероятно видеть четырех итальянцев в топ-20. Думаю, это одновременно и заслуга поколения, и результат общей работы»
сегодня, 14:18
Медведев сыграет на июньском травяном турнире в Хертогенбоше
сегодня, 13:32
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
